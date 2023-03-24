لابورتا: أبواب برشلونة مفتوحة لعودة ميسي

المصدر: د ب أ

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قال خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، إن أبواب ناديه مفتوحة لعودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للفريق.

وكان ميسي قد انضم إلى برشلونة في عمر 13 عاما، حيث حظي بفترة رائعة مع النادي الكتالوني وحقق لقب الدوري الإسباني عشر مرات وفاز بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات.

وتسببت المشاكل المادية التي واجهها برشلونة في رحيل ميسي عن الفريق في عام 2021، حيث وقع مع باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة عامين، مع إمكانية التجديد لعام ثالث.

ورغم ذلك فإن ميسي لم يوافق حتى الآن على تجديد عقده مع الفريق الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء عن عودته لكامب نو مجددا، فيما قال زميله السابق وصديقه المقرب سيرخيو أجويرو إن إمكانية عودة ميسي لبرشلونة تصل لنسبة 50 بالمئة.

من جانبه قال لابورتا، إن اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات مرحب بعودته لبرشلونة مجددا، حيث قال في تصريحات لبرنامج "الأعمال والمال خلف الرياضة" عبر "يوتيوب": "ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ وكان اللاعب الأكثر أهمية في تاريخ برشلونة".

وأضاف: "يجب أن أكون حذرا فيما أقوله، ميسي لاعب باريس سان جيرمان الآن ويجب علي احترام ذلك".

وتابع لابورتا: "ميسي يعلم أنه في قلوبنا، هو جزء من شعارنا، الإرث الذي وجدت نفسي فيه حينما أصبحت رئيسا لم يكن جيدا، وكان علي اتخاذ قرار لم أكن راضيا عنه، يجب علي إيجاد طريقة لإصلاح العلاقة بين ميسي وبرشلونة".

وواصل: "سنرى ما سيحدث، لكنه يعلم أن أبواب برشلونة مفتوحة".



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