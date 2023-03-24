إغلاق ملعب ليدز يونايتد بناء على نصيحة الشرطة

المصدر: رويترز

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قال نادي ليدز يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إنه طُلب منه إغلاق ملعبه إيلاند رود "حتى إشعار آخر" بعد أن أبلغته الشرطة بوجود تهديد أمني للمقر.

وأوضحت شرطة غرب يوركشاير أن تهديدا صدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس الخميس، مما دفعها إلى القيام بعمليات تفتيش.

وأضاف النادي في بيان "مكاتب ليدز يونايتد ومكتب التذاكر ومكاتب المؤسسة ومتجر النادي في إيلاند رود ستُغلق حتى إشعار آخر بناء على نصيحة الشرطة.

"نعتذر عن أي إزعاج وسنبلغ الجماهير عند استئناف الخدمة المعتادة".

وقالت الشرطة إنها اعتقلت شخصا يبلغ 42 عاما "على صلة بالواقعة والتحقيقات لا تزال جارية".

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