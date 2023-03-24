هاري كين يصبح الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا

المصدر: رويترز

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أصبح هاري كين الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا بعدما رفع رصيده إلى 54 هدفاً بتسجيله ركلة جزاء أمام إيطاليا في تصفيات بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم "الخميس" لتفوز إنجلترا 2-1 على حاملة اللقب في المجموعة الثالثة.

وهز مهاجم توتنهام هوتسبير الشباك قبل وقت قصير من نهاية الشوط الأول ليمنح فريقه التقدم 2-صفر ليتخطى رقم وين روني الذي كان يتقاسم معه الرقم القياسي.

وكان ديكلان رايس وضع إنجلترا في المقدمة في الدقيقة 13.

وقلص ماتيو ريتيجي الفارق لإيطاليا في مشاركته الأولى في الدقيقة 56 حيث بدأ صاحب الضيافة في الرد لكن إنجلترا تماسكت لتحقق أول انتصار على إيطاليا في الأراضي الإيطالية منذ 62 عاما رغم طرد لوك شو لحصوله على الإنذار الثاني.

وكان هذا أفضل رد من إنجلترا بعد الهزيمة المؤلمة أمام فرنسا في دور الثمانية لكأس العالم في ديسمبر حين أهدر كين ركلة جزاء حاسمة.

لكن كين لم يرتكب أي خطأ هذه المرة بعد أن احتسبت ركلة جزاء على جيوفاني دي لورينتسو للمس الكرة في المنطقة في الدقيقة 42 ليضع كين الكرة في الشباك ويرفع رصيده إلى 54 هدفا مع إنجلترا.

كما لعب كين دورا في هدف إنجلترا الأول حيث سدد كرة ارتدت إلى رايس ليسكت الجماهير في مدرجات ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

ولم تظهر إيطاليا، التي تفوقت على إنجلترا بركلات الترجيح لتفوز ببطولة أوروبا 2020 في ملعب ويمبلي لكنها أخفقت في التأهل لكأس العالم، أي خطورة تذكر في الشوط الثاني بعد أن سجل ريتيجي المولود في الأرجنتين هدفه في مرمى جوردان بيكفورد.

وكان هذا أول انتصار في مباراة رسمية لإنجلترا على إيطاليا منذ 1977 وهو ما يعني أن جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا حقق 50 انتصارا بصفته مدرب المنتخب الوطني منذ أن تولى المسؤولية في 2016.

وقال قائد إنجلترا "يعني لي هذا الإنجاز الكثير. "السعادة لا تسعني بارتداء قميص منتخب إنجلترا ثانية.

وجاءت أهداف كين في 81 مباراة بينما سجل روني 53 هدفا في 120 مباراة.

وكانت هذه لحظة خاصة لقائد منتخب إنجلترا الذي أتيحت له فرصة لتحطيم الرقم القياسي في مباراة دور الثمانية لكأس العالم أمام فرنسا لكنه أضاع ركلة جزاء في الهزيمة 2-1 في قطر.

وهذا هو ثاني رقم قياسي يحطمه كين هذا الموسم بعد أن تجاوز مجموع أهداف جيمي جريفز البالغ 266 هدفاً مع توتنهام الشهر الماضي. ويملك الآن 271 هدفاً مع النادي اللندني.





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