ميسي يتطلع لإنجاز جديد اليوم في أول مباراة للأرجنتين منذ الفوز بكأس العالم

المصدر: رويترز

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بعد أن حقق حلم حياته، سيحتفل ليونيل ميسي مع جماهير الأرجنتين اليوم الخميس، حيث سيخوض الفريق أول مباراة بعد الفوز بكأس العالم لكرة القدم في قطر العام الماضي.

وسيحضر أكثر من 80 ألف متفرج إلى استاد مونومينتال في العاصمة الأرجنتينية لحضور مباراة ودية ضد بنما.

في حين أن الكثيرين كانوا يعتبرون الفوز بأكبر بطولة في كرة القدم بمثابة اللحظة المثالية لإنهاء مسيرته الدولية اللامعة، قرر ميسي البالغ من العمر 35 عاما أن لديه المزيد ليقدمه لبلاده.

وقال ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين "ليو (ميسي) على ما يرام. حتى يقول غير ذلك، سيواصل المجيء إلى هنا والانضمام للفريق. إنه سعيد في الملعب مع المنتخب الوطني".

ويمكن أن يجعلها مهاجم باريس سان جيرمان ليلة لا تنسى إذا هز الشباك لأنه يحتاج إلى هدف واحد آخر للوصول 800 هدف في مسيرته الاحترافية، رغم أن منافسه كريستيانو رونالدو يظل في الصدارة برصيد 828 هدفا.

وفي حال تسجيله هدفين سيصل ميسي، الهداف التاريخي للأرجنتين، إلى مئة هدف مع منتخب بلاده.

وآخر مرة سجل فيها ميسي أكثر من هدف في مباراة واحدة كانت في نهائي كأس العالم في ديسمبر الماضي ضد فرنسا، حيث فازت الأرجنتين بركلات الترجيح لتحصد الكأس لأول مرة منذ 36 عاما مما أثار احتفالات ضخمة في البلد المجنون بكرة القدم.

وفاز ميسي، الذي قاد الأرجنتين أيضا إلى لقب كأس كوبا أمريكا 2021، بجائزة أفضل لاعب في العالم العام الماضي وفقا للاتحاد الدولي (الفيفا) في فبراير للمرة الثانية، ليتوج عدة شهور قليلة رائعة.

ويملك صانع الألعاب الأرجنتيني، الذي حصد أيضا سبع جوائز للكرة الذهبية، القليل ليثبت جدارته، إذ أنه حقق أيضا نجاحا هائلا على مستوى الأندية في برشلونة ثم باريس سان جيرمان، بعد أن فاز بلقب الدوري 11 مرة وأربع بطولات لدوري أبطال أوروبا، وثلاث لكأس العالم للأندية ومثلها للسوبر الأوروبية.

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