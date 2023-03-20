يوفنتوس يهزم إنتر بهدف كوستيتش في الدوري الإيطالي

المصدر: د ب أ

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تغلب يوفنتوس على مضيفه إنتر ميلان 1 / صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة 27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى 41 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد إنتر ميلان عند 50 نقطة في المركز الثالث، حيث أهدر فرصة استعادة المركز الثاني الذي خطفه لاتسيو في وقت سابق من اليوم بفوزه على جاره روما 1 / صفر.

وسجل فيليب كوستيتش هدف المباراة الوحيد ليوفنتوس في الدقيقة 23.

وشهدت المباراة تعرض لاعب إنتر دانيلو دامبروزيو للطرد في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، وهو المصير ذاته الذي تعرض له لياندرو باريديس لاعب يوفنتوس في الدقيقة ذاتها.

من جانبه واصل نابولي تفوقه في صدارة المسابقة بعدما حقق فوزا كبيرا أمام مضيفه تورينو وتغلب عليه 4 / صفر، في وقت سابق من اليوم الأحد ضمن منافسات المرحلة ذاتها، بينما صعد لاتسيو إلى المركز الثاني بالفوز على روما 1 / صفر.

وفي مباراتين أخريين ، تغلب فيورنتينا على ليتشي 1 / صفر وسامبدوريا على هيلاس فيرونا 3 / 1

وسجل الأهداف الأربعة لنابولي في شباك تورينو، فيكتور أوسيمين (الهدفان الأول والثالث) وخفيشا كفاراتسخيليا وتانجي ندومبيلي في الدقائق التاسعة و35 و51 و68 وجاء هدف كفاراتسخيليا من ضربة جزاء.

وارتفع رصيد نابولي إلى 71 نقطة في الصدارة متفوقا بفارق 19 نقطة أمام أقرب منافسيه لاتسيو وبفارق 21 نقطة أمام إنتر ميلان، بينما تجمد رصيد تورينو عند 37 نقطة في المركز الحادي عشر.

وصعد لاتسيو إلى المركز الثاني بعدما تغلب على روما بهدف وحيد سجله ماتيا زاكايني في الدقيقة 65 ، من المباراة التي شهدت طرد روجير إيبانيز دا سيلفا من صفوف روما في الدقيقة 32 .

وتجمد رصيد روما بذلك عند 47 نقطة في المركز الخامس.

وتغلب فيورنتينا على ليتشي بهدف وحيد سجله أنتونينو جالو لاعب ليتشي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 27 .

وارتفع رصيد فيورنتينا بذلك إلى 37 نقطة في المركز الحادي عشر،بينما تجمد رصيد ليتشي عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر.

كذلك تغلب سامبدوريا على هيلاس فيرونا 3 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير ، وتجمد رصيد هيلاس فيرونا عند 19 نقطة في المركز الثامن عشر.

وتقدم سامبدوريا في الشوط الأول بهدفين سجلهما مانولو جابياديني في الدقيقتين 24 و35 .

وفي الشوط الثاني، رد هيلاس فيرونا بهدف للاعب دافيد فاراوني في الدقيقة 88 ثم اختتم أليساندرو زانولي التسجيل بالهدف الثالث لسامبدوريا في الثواني الأخيرة من المباراة.





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