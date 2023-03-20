كومباني يؤكد أن هالاند سيصبح أحد عظماء كرة القدم

المصدر: د ب أ

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أعرب البلجيكي فنسان كومباني المدير الفني لفريق بيرنلي الإنجليزي لكرة القدم عن ثقته بأن النرويجي الشاب إيرلنج هالاند /22 عاما/ مهاجم مانشستر سيتي سيصبح أحد عظماء اللعبة.

وسجل هالاند ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه إلى الفوز الساحق 6 / صفر على بيرنلي مساء السبت في دور الثمانية لبطولة كأس إنجلترا.

ورفع هالاند رصيده إلى 42 هدفا في 37 مباراة خاضها مع مانشستر سيتي في مختلف البطولات هذا الموسم حتى الآن.

والهاتريك هو السادس لهالاند في مختلف المسابقات هذا الموسم لتكون عدد مرات الهاتريك التي سجلها اللاعب أكثر من مجموع مرات الهاتريك التي سجلها باقي لاعبي أندية الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، والتي بلغت خمس حالات فقط حتى الآن.

كما أصبح الهاتريك هو السادس للاعب في المباريات التي خاضها على استاد "الاتحاد" معقل فريقه بالموسم الحالي، هو ما يفوق عدد المباريات (خمس مباريات) التي فشل خلالها في هز الشباك.

وقال كومباني المدافع والقائد الأسبق لمانشستر سيتي : "لعبت أمام عدد من العظماء خلال مسيرتي الكروية، مثل ليونيل ميسي ورونالدينيو وزين الدين زيدان وكريستيانو رونالدو".

وأوضح : "في النهاية، هم جزء من نخبة خاصة للغاية، لأنني أرى أنه حتى أفضل اللاعبين يجدون صعوبة بالغة في إيقافهم. وشخص مثل (هالاند) سيجد طريقه".

وأشار في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): "أبرز شيء بالنسبة لي أنه يستطيع تطوير مستواه، وربما يكون هذا هو الفارق عن باقي النجوم بشكل عام. بالنسبة لي، هالاند نجم لديه الرغبة في تطوير مستواه، وهو أمر رائع ومثير".

وأضاف : "أعتقد أن سجله التهديفي بشكل عام يضعه في فئة معينة. لست بحاجة إلى شيء أكثر من إظهار سجله التهديفي... هذا هو أصعب جزء في اللعبة ولكنني أرى أن المستوى يتحسن. تحسن مستواه منذ بدء مسيرته مع مانشستر سيتي قبل ستة أشهر".

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