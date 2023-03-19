لاتسيو يفوز على روما في قمة العاصمة ويرتقي للمركز الثاني

المصدر: رويترز

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احتاج لاتسيو إلى هدف من ماتيا تساكاني في الشوط الثاني ليفوز 1-صفر على عشرة لاعبين من روما في قمة العاصمة ويتقدم إلى المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد فيما بقي منافسه في المركز الخامس.

وطُرد روجر إيبانيز لاعب روما لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 32، كما طرد الحكم مسؤولا من كل فريق نتيجة مشاجرة خارج الملعب.

وتقدم فريق المدرب ماوريتسيو ساري، الذي انتصر على روما في جولة الذهاب، عندما أفلت تساكاني من دفاع روما وسدد في المرمى في الدقيقة 65.

وظن لاعبو لاتسيو أن التقدم لن يدوم لفترة طويلة عندما هز نيكولو كازالي شباكه بالخطأ بعد دقيقتين، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف.

وحاول روما إدراك التعادل، وعلى الرغم من استحواذه على الكرة افتقد اللمسة الأخيرة.

وطُرد برايان كريستانتي لاعب روما وآدم ماروسيتش بعد المباراة بسبب اشتباكهما سويا.

ويحتل لاتسيو المركز الثاني برصيد 52 نقطة خلف نابولي المتصدر وله 71 نقطة.

ويملك روما 47 نقطة في المركز الخامس.



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