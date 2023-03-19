ليفركوزن ينتفض بركلتي جزاء ليفوز على بايرن ميونيخ

المصدر: رويترز

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أحرز إزيكيل بالاسيوس هدفين من ركلتي جزاء في الشوط الثاني ليقلب باير ليفركوزن تأخره إلى فوز 2-1 على ضيفه بايرن ميونيخ ويحرمه من استعادة صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم .

وبدأ بايرن المباراة بشكل كارثي مع سيطرة ليفركوزن على اللعب وإطلاقه العديد من التسديدات على مرمى يان زومر في أول ربع ساعة.

ولم يقدم بايرن الأداء الذي يرغب مدربه يوليان ناجلزمان في مشاهدته قبل بداية التوقف الدولي لمدة أسبوع واستضافة بروسيا دورتموند في أول أبريل .

وقال ناجلزمان "لم نستحق التقدم في الشوط الأول، لم نلعب مثلما فعلنا عند الاستحواذ على الكرة في الأسابيع الأخيرة.

"ركلتا الجزاء صحيحتان. استغرقنا الكثير من الوقت اليوم، ونستحق الخسارة لأننا كنا الطرف الأسوأ".

لكن حامل اللقب هز الشباك على عكس مجريات اللعب من أول تسديدة على المرمى بواسطة يوزوا كيميش في الدقيقة 22.

وانقلبت المباراة بعد الاستراحة وتسبب دفاع بايرن في ركلتي جزاء.

وأدرك بالاسيوس التعادل من الركلة الأولى في الدقيقة 55، ثم احتسب الحكم الركلة الثانية بعد خطأ من دايو أوباميكانو.

وتقدم اللاعب الأرجنتيني ليضع الكرة في مرمى زومر ويكمل انتفاضة فريق المدرب تشابي ألونسو في الدقيقة 73.

وصمد ليفركوزن أمام هجمات بايرن وفرصتين من كينجسلي كومان وماتيس دي ليخت في الدقائق الأخيرة.

وبقي بايرن، الذي يواجه مانشستر سيتي في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا الشهر المقبل كما بلغ دور الثمانية بكأس ألمانيا، في المركز الثاني برصيد 52 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن دورتموند الذي سحق ضيفه كولن 6-1 أمس السبت.

وقفز ليفركوزن إلى المركز الثامن وله 37 نقطة.

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