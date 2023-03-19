بيتيس وسوسييداد يعززان أمالهما في المشاركة الأوروبية

المصدر: د ب أ

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عزز فريق ريال بيتيس أماله في المشاركة الأوروبية بالموسم المقبل ، بعدما تغلب على ريال مايوركا 1 / صفر اليوم الأحد في المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.

وفي مباراتين أخريين، تغلب ريال سوسييداد على إلتشي 2 / صفر، وفياريال على مضيفه أوساسونا 3 / صفر.

وحسم ريال بيتيس المباراة بهدف وحيد سجله بورخا ايجليسياس بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

وحقق ريال بيتيس الفوز بعد تعادلين متتاليين ليرفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز الخامس، متأخرا بفارق ثلاث نقاط خلف ريال سوسييداد صاحب المركز الرابع.

ورفع ريال بيتيس عدد انتصاراته في الموسم بذلك إلى 13 ،مقابل سبع هزائم وستة تعادلات.

أما ريال مايوركا، فقد تلقى الهزيمة الـ 11 له في الموسم، مقابل تسعة انتصارات وخمسة تعادلات ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز الحادي عشر.

وعزز ريال سوسييداد موقعه في المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال، بعد تغلبه على إلتشي بهدفين نظيفين سجلهما تاكيفوسا كوبو واندير بارينتشيا في الدقيقتين 48 و90 .

وحقق فياريال فوزا كبيرا خارج ملعبه وتغلب على مضيفه أوساسونا بثلاثة أهداف نظيفة سجلها صامويل شوكويزي وخوسي لويس موراليس (الهدفان الثاني والثالث) في الدقائق 14 و86 و90 .

وارتفع رصيد فياريال إلى 41 نقطة في المركز السادس المؤهل لتصفيات دوري المؤتمر الأوروبي، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 34 نقطة في المركز التاسع.



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