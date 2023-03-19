نابولي يسحق تورينو برباعية ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

المصدر: رويترز

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أحرز فيكتور أوسيمن هدفين وأضاف خفيتشا كفاراتسخيليا وتانجي ندومبيلي هدفا لكل منهما ليفوز نابولي 4-صفر على مضيفه تورينو ويقترب من لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.

ويتفوق نابولي بفارق 21 نقطة عن إنتر ميلان ثاني الترتيب والذي يستضيف يوفنتوس في وقت لاحق اليوم.

وقال لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي "اللاعبون أظهروا رغبة كبيرة. تحدثت إليهم قبل المباراة خوفا من شعورهم بالرضا لكنهم أظهروا لي أنهم من نوعية مختلفة.

"كما يقولون في نابولي، الجائع لا ينام".

وتقدم نابولي بعد تسع دقائق، عندما أرسل بيوتر جيلينسكي ركلة ركنية حولها أوسيمن بضربة رأس في الشباك.

وعزز كفاراتسخيليا من تفوق الفريق الضيف من ركلة جزاء بعد سقوطه عقب تدخل من كارول لينيتي في الدقيقة 35.

وأضاف أوسيمن هدفه الثاني ليصل إلى 21 هدفا في الدوري هذا الموسم بضربة رأس من تمريرة عرضية من ماتياس أوليفيرا بعد ست دقائق من الاستراحة.

وقال أوسيمن "من الجيد تحقيق هذا الفوز. أود أن أبارك للفريق وعلينا أن نواصل بالنهج ذاته.

"نحن سعداء لأننا نسير على الطريق الصحيح لكي نجلب للجماهير هذا اللقب المرموق، وأرجو أن يكون هناك المزيد".

وأحرز البديل ندومبيلي هدفه الأول في الدوري ليجعل النتيجة 4-صفر بعد تمريرة من كفاراتسخيليا في الدقيقة 68.

ويستضيف نابولي نظيره ميلان رابع الترتيب في المباراة المقبلة، بينما يحل تورينو ضيفا على ساسولو بعد فترة التوقف الدولي.



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