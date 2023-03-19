رين يفوز على باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

المصدر: د ب أ

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فاز فريق رين على مضيفه باريس سان جيرمان 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز موناكو على أجاكسيو 2 / صفر، ومونبيلييه على كليرمون فوت 2 / 1 ، وستراسبورج على أوكسير 2 / صفر، وتعادل تروا مع ستاد بريست 2 / 2 ، ولوريان مع نيس 1/1 .

وسجل هدفي رين كارل توكو ايكامبي وأرنود كاليموندو في الدقيقتين الأخيرة من الشوط الأول و48.

ورفع رين رصيده إلى 50 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد باريس سان جيرمان عند 66 نقطة في صدارة الترتيب.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق موناكو على مضيفه أجاكسيو 2 / صفر.

وسجل هدفي موناكو وسام بن يدر وكريبين دياتا في الدقيقتين 28 و84.

وشهدت المباراة طرد سيريل بايالا لاعب أجاكسيو في الدقيقة 53.

ورفع موناكو رصيده إلى 54 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد أجاكسيو عند 21 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الثالثة، فاز مونبيلييه على كليرمون فوت 2 / 1.

وسجل هدفي مونبيلييه إيلي واهي في الدقيقتين 61 و73 ، فيما سجل هدف كليرمون فوت سيف الدين الخاوي في الدقيقة 32.

ورفع مونبيلييه رصيده إلى 36 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد كليرمون فوت عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز ستراسبورج على أوكسير بهدفين نظيفين سجلهما جرينزو نيامسي وحبيب ديالو في الدقيقتين الخامسة و85.

ورفع ستراسبورج رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس عشر وتوقف رصيد أوكسير عند 23 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الخامسة، تعادل تروا مع ستاد بريست 2/2.

وسجل هدفي تروا رونو ريبارت وروني لوبيز في الدقيقتين 33 و37 ، فيما سجل هدفي ستاد بريست بيير لي ميلو في الدقيقة 29 ورومان ديل كاستيو في الدقيقة 75 من ركلة جزاء.

ورفع تروا رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن عشر، كما رفع ستاد بريست رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي المباراة السادسة، تعادل نيس مع لوريان 1/1.

وتقدم لوريان بهدف سجله بامو ميتي في الدقيقة 30 ،وتعادل نيس عن طريق جايتان لابورد في الدقيقة 79.

ورفع نيس رصيده إلى 44 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف أمام لوريان صاحب المركز الثامن.





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