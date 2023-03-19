يونايتد يهزم فولهام ويكمل عقد المتأهلين للمربع الذهبي بكأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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أكمل مانشستر يونايتد عقد المتأهلين إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه فولهام 3 /1، اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الثمانية من البطولة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يتقدم فولهام في الدقيقة 50 عن طريق أليكساندر ميتروفيتش، الذي ارتقى لعرضية نفذها زميله أندرياس بيريرا من ضربة ركنية ليضعها في شباك مانشستر يونايتد.

وفي الدقيقة 72 تعرض ويليان لاعب فولهام للطرد بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم ركلة جزاء سجل منها برونو فيرنانديز هدف التعادل في الدقيقة 75.

ولم تمر دقيقتين حتى نجح مارسيل سابيتزر في إضافة الهدف الثاني مستغلا كرة عرضية من زميله لوك شاو من الجهة اليسرى، ليحولها بتسديدة في الشباك.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل فيرنانديز الهدف الثاني له والثالث لمانشستر يونايتد، بعد تمريرة رائعة من زميله فريد من الجهة اليمنى، ليضعها بتسديدة قوية في شباك فولهام.

وانضم مانشستر يونايتد إلى ثلاث فرق أخرى مكملا أضلاع المربع الذهبي للمسابقة، حيث تأهلت فرق مانشستر سيتي وبرايتون وشيفيلد يونايتد للدور ذاته، بعد فوزهم على بيرنلي وجريمسبي تاون وبلاكبيرن روفرز على الترتيب ضمن منافسات الدور ذاته.





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