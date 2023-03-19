أرسنال يفوز على كريستال بالاس ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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عزز فريق أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على ضيفه كريستال بالاس 4 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة.

وسجل أهداف أرسنال اللاعبون جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 28 ،وبوكايو ساكا (هدفين) في الدقيقتين 43 و74، وجرانيت تشاكا في الدقيقة 55.

في المقابل سجل هدف كريستال بالاس اللاعب جيفري شلوب في الدقيقة 63.

ورفع أرسنال رصيده إلى 69 في صدارة الترتيب، بفارق ثماني نقاط أمام مانشستر سيتي الوصيف، وتوقف رصيد كريستال بالاس عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض أرسنال سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع كريستال بالاس لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

وكاد كريستال بالاس أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 11 عندما توغل ويلفريد زاها بالكرة من الناحية اليسرى ليسدد كرة أرضية قوية اصطدمت بالقائم الأيمن للحارس أرون رامسدال ،قبل أن تصطدم بقدمه وتخرج لركلة ركنية لم تستغل.

ورد أرسنال في الدقيقة، 18 عندما سدد مارتن أوديجارد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن حارس كريستال بالاس جو ويتورث تألق وتصدى لها.

واستمرت سيطرة أرسنال على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية، لكنه فشل في تشكيل خطورة حقيقية على مرمى كريستال بالاس.

وأسفرت هجمات أرسنال المتتالية عن تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 28 ،عندما مرر بوكايو ساكا كرة عرضية من الجانب الأيمن استلمها جابرييل مارتينيلي في الناحية اليسرى ثم سدد كرة قوية عانقت الشباك.

بعد الهدف، استمرت سيطرة أرسنال على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثان يؤمن به تقدمه، في المقابل واصل فريق كريستال بالاس اعتماده على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة وقتما تتاح الفرصة.

ومع ذلك، فشل الفريقان في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 39 والتي كادت أن تشهد تسجيل أرسنال للهدف الثاني، عندما لعبت ركلة حرة من الناحية اليسرى إلى داخل منطقة جزاء كريستال بالاس ارتقى إليها توماس بارتي وقابلها بضربة رأس لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر.

وأهدر أوديجارد فرصة خطيرة في الدقيقة 41 ،عندما وصلت إليه الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة أرضية قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 43 سجل أرسنال الهدف الثاني ،عندما مرر بن وايت كرة بينية إلى ساكا داخل منطقة جزاء كريستال بالاس في الناحية اليمنى ليصبح في مواجهة الحارس حيث سدد كرة قوية عانقت الشباك.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال 2 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، تخلى فريق كريستال بالاس قليلا عن حذره الدفاعي وبادل أرسنال الهجمات في محاولة لتقليص الفارق.

وكاد كريستال بالاس أن يسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 53 عندما توغل زاها بالكرة من الناحية اليسرى داخل منطقة جزاء أرسنال وسدد كرة قوية حولها رامسدال بصعوبة لركلة ركنية لم تستغل.

وفي الدقيقة 55 سجل أرسنال الهدف الثالث عندما مرر لياندرو تروسارد كرة بينية إلى جرانيت تشاكا داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 63 سجل كريستال بالاس هدف تقليص الفارق عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء أرسنال لتصل إلى جيفري شلوب على حدود منطقة الست ياردات ليسدد كرة قوية عانقت الشباك.

وكاد كريستال بالاس أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 72 عندما مرر شلوب كرة بينيى إلى زاها الذي استلمها على حدود منطقة الست ياردات ليسددها لحظة خروج رامسدال من مرماه لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 74 سجل ساكا الهدف الرابع عندما مرر كيران تيرني كرة عرضية أرضية من الناحية اليسرى قابلها ساما بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتعانق كرته الشباك.

بعد الهدف الرابع حرص لاعبو أرسنال على تهدئة اللعب من أجل الحفاظ على النتيجة، فيما حاول كريستال بالاس تسجيل هدف ثان لتقليص الفارق.

ونجح لاعبو أرسنال في تهدئة اللعب حيث انحصر اللعب في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز أرسنال 4 / 1.



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