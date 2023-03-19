تأهل الوداد وشبيبة القبائل لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

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تأهل فريقا الوداد المغربي وشبيبة القبائل الجزائري إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وخيم التعادل السلبي على مباراة فيتا كلوب الكونغولي مع ضيفه الوداد الرياضي المغربي في الوقت الذي فاز فيه شبيبة القبائل بصعوبة شديدة على ضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي 1 /صفر اليوم في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى بدور المجموعات.

ورفع شبيبة القبائل رصيده إلى عشر نقاط ليقتنص الصدارة متفوقا بفارق الأهداف عن الوداد، ويتأهلا سويا لدور الثمانية فيما حل بترو أتلتيكو في المركز الثالث بأربع نقاط بفارق الأهداف عن فيتا كلوب صاحب المركز الأخير.

وعلى ملعب 5 يوليو خطف دادي الحسين مواقي هدف الفوز القاتل لشبيبة القبائل في الوقت بدل الضائع للمباراة.

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