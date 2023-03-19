دورتموند الرائع يسحق كولن بسداسية ويحافظ على حلم اللقب

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدم بروسيا دورتموند إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعدما سحق ضيفه كولن 6-1 بفضل ثنائية لكل من سيباستيان آلير والقائد ماركو رويس اليوم .

وأبقى دورتموند على حلم حصد لقب الدوري لأول مرة منذ 2012 عندما كان يقوده يورجن كلوب، وتلاعب بكولن بإحراز أربعة أهداف في الشوط الأول.

ويملك دورتموند 53 نقطة متقدما بنقطة واحدة على بايرن ميونيخ الذي يحل ضيفا على باير ليفركوزن .

ويأتي رازن بال شبورت لايبزيج في المركز الثالث برصيد 45 نقطة بعد خسارته المفاجئة 1-صفر أمام مضيفه بوخوم المتعثر في وقت سابق من اليوم.

وافتتح رافائيل جيريرو، الذي كان هز الشباك في التعادل مع شالكه الأسبوع الماضي، التسجيل بعد عمل رائع من دونيل مالن في الدقيقة 15.

وبعد ذلك بدقيقتين أضاف آلير، مهاجم ساحل العاج الذي عاد هذا العام بعد علاج السرطان في بداية الموسم، الهدف الثاني.

واكتفى كولن بمشاهدة مضيفه يفرض هيمنته ويسجل الهدف الثالث بواسطة رويس عند مرور نصف ساعة.

وجعل مالن النتيجة 4-صفر بتسديدة قوية لم يستطع الحارس مارفين شفابه التعامل معها.

وقلص كولن الفارق بواسطة دافي زيلكه وهو الهدف الأول له مع الفريق.

ورغم تراجع دورتموند في الشوط الثاني أحرز هدفين في دقيقتين.

وأضاف آلير هدفه الثاني عندما تابع كرة مرتدة من العارضة بعد ركلة حرة من محمود داوود.

ورفع رويس رصيده إلى 150 هدفا في الدوري، ورقم 161 بجميع المسابقات مع دورتموند في الدقيقة 70.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز