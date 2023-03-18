"هاتريك" هالاند يصعد بمانشستر سيتي للمربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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سجل القناص النرويجي الشاب إيرلينج هالاند ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه مانشستر سيتي لاكتساح ضيفه بيرنلي 6 /صفر اليوم السبت في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وجاءت الأهداف الثلاثة لهالاند بعد أربعة أيام فقط من تسجيل خمسة أهداف (ميجا هاتريك) خلال الفوز الساحق لسيتي على ضيفه لايبزج الألماني 7 /1 في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وأحرز هالاند أهدافه الثلاثة في الدقائق 32 و35 و59 وتكفل جوليان الفاريز بتسجيل الهدفين الرابع والسادس في الدقيقتين 62 و73 وجاء الهدف الخامس بواسطة كول بالمير في الدقيقة 68 ليقودا سيتي لبلوغ المربع الذهبي للبطولة.



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