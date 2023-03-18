توتنهام يتعادل مع ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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تعادل فريق توتنهام مع مضيفه ساوثهامبتون 3 / 3 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز أستون فيلا على بورنموث 3 / صفر، وليدز على وولفرهامبتون 4 / 2، وتعادل برينتفورد مع ليستر سيتي 1/1.

وسجل أهداف توتنهام بيدرو بورو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وهاري كين في الدقيقة 65 وايفان بيريسيتش في الدقيقة 74، فيما سجل أهداف ساوثهامبتون تشي آدامز وثيو والكوت في الدقيقتين 46 و78. وجيمس ارد براوس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

ورفع توتنهام رصيده إلى 49 نقطة في المركز الرابع ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 23 نقطة في المركز العشرين الأخير.

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