أوزبكستان تهزم العراق وتحرز لقب كأس آسيا للشباب لأول مرة

المصدر: رويترز

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أحرزت أوزبكستان كأس آسيا للشباب لكرة القدم لأول مرة بعد الفوز 1-صفر على العراق في النهائي في العاصمة طشقند اليوم السبت.

وحققت أوزبكستان اللقب على أرضها لأول مرة بعدما سبق لها الحصول على المركز الثاني في 2008.

أما العراق فخسر النهائي للمرة الثانية بعد عام 2012 ليهدر فرصة تحقيق اللقب للمرة السادسة.

وسجل عمر علي رحموناليف هدف اللقاء من ركلة جزاء في الدقيقة 72 بعدما سدد الكرة في منتصف مرمى الحارس حسين حسن.

وضمنت أوزبكستان والعراق إلى جانب كوريا الجنوبية واليابان التأهل لكأس العالم للشباب دون 20 عاما في بولندا في الفترة ما بين 20 مايو أيار وحتى 11 يونيو .



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