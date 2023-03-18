بلوزداد يؤكد تفوقه على الزمالك بثنائية ويبلغ دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

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لحق شباب بلوزداد الجزائري بركب المتأهلين لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 2 / صفر على ضيفه الزمالك المصري، اليوم، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة)، بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وارتفع رصيد بلوزداد، الذي حقق انتصاره الثالث في المجموعة مقابل خسارتين، إلى 9 نقاط، في المركز الثاني، ليصعد برفقة الترجي (المتصدر) برصيد 10 نقاط، عن تلك المجموعة للأدوار الإقصائية في البطولة.

وستحدد مباراة الترجي وبلوزداد في الجولة الأخيرة للمجموعة بتونس، متصدر ووصيف تلك المجموعة بعدما ضمن الفريقان تأهلهما لدور الثمانية.

في المقابل، تجمد رصيد الزمالك، الذي تلقى خسارته الثالثة في المجموعة، مقابل فوز وتعادل وحيدين، عند 4 نقاط، ليظل قابعا في ذيل الترتيب، بفارق نقطة خلف المريخ، صاحب المركز الثالث، لتصبح مباراة الفريقين في الجولة الأخيرة بالقاهرة، بمثابة تحصيل حاصل بعدما ودعا المسابقة رسميا.

وكان بلوزداد الطرف الأفضل في المباراة، واستحوذ على الكرة في معظم الفترات في ظل ابتعاد نجوم الزمالك عن مستواهم المعتاد، وتبارى أصحاب الأرض إضاعة الفرص في الشوط الأول، قبل أن يحسموا الأمور لمصلحتهم في الشوط الثاني، الذي شهد هدفي اللقاء.

وجاء هدفا المباراة في غضون 4 دقائق، حيث افتتح زكريا دراوي التسجيل للفريق الجزائري في الدقيقة 75، فيما تكفل الكاميروني ليونيل وامبا بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 79.

بهذا الفوز، أكد بلوزداد تفوقه على الزمالك، بعدما سبق أن تغلب 1 / صفر على الفريق الأبيض في الجولة الافتتاحية للمجموعة، بملعب القاهرة الدولي.

وبات بلوزداد رابع المتأهلين لدور الثمانية بعد الرجاء البيضاوي المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي.

لم تمر المباراة بمرحلة جس النبض، حيث بدأت بهجوم من جانب بلوزداد، المدعم بمؤازرة عاملي الأرض والجمهور، وأضاع الفريق الجزائري فرصة افتتاح التسجيل مبكرا عن طريق أنايولا إيوالا، الذي تلقى تمريرة بينية في الدقيقة السادسة، انفرد على إثرها بالمرمى، لكن محمد صبحي، حارس مرمى الزمالك، خرج من مرماه في الوقت المناسب وأبعد الكرة لركنية لم تستغل.

بمرور الوقت، تماسك لاعبو الزمالك، وبدأوا تناقل الكرة فيما بينهما من أجل امتصاص حماس لاعبي بلوزداد، لكن أصحاب الأرض نشطوا من جديد، حيث سدد ليونيل وامبا من خارج المنطقة في الدقيقة 24، ذهبت بعيدة عن المرمى.

كثف بلوزداد من هجماته وأضاع هدفا محققا في الدقيقة 30، فمن مجهود فردي لمحمد إسلام بلخير تمكن من اختراق منطقة جزاء الزمالك وأتبعه بمراوغة للحارس محمد صبحي ثم سدد الكرة بشكل غير متقن لتمر بجوار القائم الأيسر للمرمى.

وعلى عكس سير اللعب، أضاع سيف الدين الجزيري فرصة افتتاح التسجيل للزمالك في الدقيقة 35، حيث استخلص الكرة بمهارة من دفاع بلوزداد، ليجد نفسه منفردا بالمرمى، لكنه سدد برعونة، ليتصدى أليكسيس جيندوز، الذي خرج من مرماه لملاقاته، ويبعدها لركنية لم تسفر عن شيء.

وأضاع سفيان بوشار فرصة جديدة لبلوزداد في الدقيقة 39، حينما تابع ركلة حرة مباشرة من الناحية اليسرى، نفذت عرضية من أمين اللوافي، ليقابلها بضربة رأس، لكن الكرة ذهبت بجوار القائم الأيمن.

في المقابل، أهدر الجزيرة فرصة أخرى للزمالك في الدقيقة 45، حيث تسلم كرة عرضية من الجهة اليمنى، ليسدد ضربة رأس لم تكن منضبطة، لتذهب إلى خارج الملعب، وينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين بدون أهداف.

حافظ بلوزداد على نشاطه الهجومي، وأجبر لاعبو الزمالك على التراجع لمنتصف الملعب، ولكن الهجمات الجزائرية افتقدت للفاعلية على المرمى.

وسدد أكرم بوراس من خارج المنطقة في الدقيقة 54، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن، فيما أجرى الزمالك تبديله الأول في الدقيقة 55 بنزول سيف فاروق جعفر بدلا من محمد أشرف روقا.

واصل بلوزداد اللجوء لسلاح التسديدات بعيدة المدى، حيث أطلق محمد إسلام بلخير قذيفة من خارج المنطقة في الدقيقة 59، ذهبت لركلة مرمى، فيما توغل إيوالا ووصل لمنطقة الجزاء، لكنه وضع الكرة في الشباك من الخارج في الدقيقة التالية.

وسنحت أول فرصة للزمالك في هذا الشوط في الدقيقة 62 عن طريق الجزيري، الذي تلقى عرضية من الجانب الأيمن، ليسدد ضربة رأس، لكن حارس بلوزداد أبعدها لركنية لم تثمر عن أي جديد.

وعاد الجزيري لتهديد مرمى بلوزداد من جديد عبر ضربة رأس في الدقيقة 69، أمسكها جيندوز على مرتين.

حاول البرتغالي جيسفالدو فيريرا مدرب الزمالك إنعاش فريقه واستغلال التراجع البدني لبلوزداد، فدفع بثلاث تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 71 بنزول يوسف أسامة نبيه وناصر منسي ومحمد طارق بدلا من الجزيري ومصطفى شلبي وسيد نيمار.

وحملت الدقيقة 76 البشرى لشباب بلوزداد ومحبيه، بعدما أحرز زكريا دراوي هدفا للفريق الجزائري.

ومن هجمة منظمة من لاعبي بلوزداد على الجبهة اليمنى أنهاها أكرم بوراس بعرضية أرضية إلى حدود منطقة الجزاء حيث استقبلها دراوي بتسديدة مباشرة متقنة من داخل المنطقة، دون مضايقة من أحد، سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

واستغل بلوزداد حالة الارتباك التي عانى منها لاعبو الزمالك عقب هدف دراوي، ليضيف وامبا الهدف الثاني في الدقيقة 79.

وتابع وامبا ركلة حرة من الجهة اليسرى، نفذها اللوافي عرضية، ليستقبل الكرة، وهو متواجد أمام المرمى مباشرة دون رقابة، ويضع الكرة داخل الشباك.

ولم تشهد الدقائق الأخيرة أي جديد، حيث واصل لاعبو بلوزداد امتلاك الكرة وسط استسلام تام من لاعبي الزمالك للخسارة، لينتهي اللقاء بانتصار مستحق للفريق الجزائري.



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