الأهلي يمطر شباك القطن برباعية نظيفة في دوري أبطال إفريقيا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمسك الأهلي بآماله في التأهل لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والسهل 4 / صفر على مضيفه القطن الكاميروني، اليوم الجمعة، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) لمباريات المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وارتفع رصيد الأهلي، الذي تعافى من خسارته الموجعة 2 / 5 أمام مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في الجولة الماضية، إلى 7 نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف الهلال السوداني، صاحب المركز الثاني، الذي يستضيف صن داونز (المتصدر) برصيد 10 نقاط، الذي ضمن التأهل لمرحلة خروج المغلوب رسميا، غدا السبت في نفس الجولة.

في المقابل، بقي القطن، الذي ودع المسابقة رسميا منذ الجولة الماضية، قابعا في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته في جميع لقاءاته الخمسة بالمجموعة.

وتقمص محمود عبدالمنعم كهربا دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله الأهداف الثلاثة الأولى للأهلي في الدقائق 23 و29 و51 على الترتيب، في حين تكفل الجنوب أفريقي بيرسي تاو بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 54.

ويأمل الأهلي في خسارة الهلال أو تعادله مع صن داونز للإبقاء على حظوظه في الصعود لدور الثمانية في البطولة، لكنه سيودع المسابقة رسميا حال انتصار الفريق السوداني على نظيره الجنوب أفريقي، حيث سيحجز الهلال حينها بطاقة الصعود الثانية في تلك المجموعة مع صن داونز.

ويلتقي الأهلي مع الهلال في الجولة الأخيرة، التي تشهد مواجهة أخرى بين صن داونز وضيفه القطن.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز