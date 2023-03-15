إنتر ميلان يتعادل مع بورتو ويصعد لدور الثمانية

المصدر: د ب أ

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تأهل إنتر ميلان الإيطالي لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بعدما فرض التعادل السلبي على مضيفه بورتو البرتغالي، اليوم، في إياب دور الستة عشر للبطولة القارية.

وفاز إنتر ميلان ذهاباً 1 /صفر على ملعبه، ليتفوق بهدف دون رد.

وأنهى بورتو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد بيبي في الثواني الأخيرة.

وصالح إنتر ميلان جماهيره بعد خسارته مرتين في آخر ثلاث مباريات بالدوري الإيطالي، الذي يحتل فيه المركز الثاني، لكن بفارق 18 نقطة عن نابولي المتصدر.

أما بورتو فسيطوي صفحة دوري الأبطال، وسيركز على مسيرته في الدوري البرتغالي حيث يحتل مركز الوصيف بفارق ثماني نقاط عن بنفيكا المتصدر.

وجاءت أولى ملامح الخطورة مع الدقيقة الثالثة من بداية المباراة، حين سدد ماتيوس أوريبي لاعب بورتو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الفريق الضيف.

وجدد بورتو تهديده لمرمى إنتر ميلان عبر تمريرة متقنة من زيدو سنوسي إلى داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس أندرى أونانا أبعد الكرة بقبضة يده.

وسيطر بورتو على مجريات اللعب بشكل كامل في أول ربع ساعة، ووضع فريق إنتر بكامله تحت ضغط مستمر، لكنه عجز عن هز شباك الفريق الإيطالي.

وكاد ستيفن أوستاكيو أن يضع بورتو في المقدمة في الدقيقة 19، حينما أطلق تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لكن أونانا أنقذ مرمى إنتر من هدف محقق.

وجاءت أولى ملامح الخطورة لإنتر ميلان على المرمى البرتغالي في الدقيقة 21، حين سدد المهاجم البوسني إدين دجيكو كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن دييجو كوستا حارس بورتو نجح في إبعاد الكرة قبل أن يشتتها الدفاع.

وشن إنتر هجمة جديدة على مرمى بورتو عبر تسديدة قوية من نيكولو باريلا من خارج منطقة الجزاء، لكن دييجو كوستا وقف له بالمرصاد.

ومرت الدقائق العشر الأخيرة دون أن تشهد جديداً، لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي.

واستأنف بورتو نشاطه الهجومي مع بداية الشوط الثاني وأوشك ماتيوس أوريبي على افتتاح التسجيل عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت فوق المرمى.

وجاءت بداية الشوط الثاني هادئة كثيراً مقارنة بالفترة نفسها من الشوط الأول، ولم تشهد أول ربع ساعة فرصة تذكر على المرميين باستثناء محاولة أوريبي.

وفي الدقيقة 73 تعرض أليساندرو باستوني لاعب إنتر ميلان للإصابة ليغادر الملعب ويشارك ستيفان دي فري بدلاً منه.

وضاعت فرصة محققة لبورتو في الدقيقة 75 حين سدد ماركو جرويتش كرة زاحفة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن أونانا أنقذ مرمى إنتر بثبات.

وكاد إيفان ماركانو أن يخطف هدف الفوز القاتل لبورتو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة حين سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، لكن دينزل دومفريز أبعدها من على خط المرمى.

وتصدى القائم لضربة رأس قوية من مهدي طارمي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع ليحرم بورتو من هدف محقق.

وفي الدقيقة الأخيرة للوقت بدل الضائع تعرض بيبي مدافع بورتو للطرد إثر حصوله على إنذارين.

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