مدرب لايبزج للسيتي: إذا كنتم لا تريدون هالاند سآخذه حتى لو لعشر مباريات

المصدر: د ب أ

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أكد ماركو روزه المدير الفني للايبزج الألماني أنه لا يتفهم الانتقادات الموجهة للنرويجي الدولي آرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي، وذلك قبل مواجهة الفريقين الثلاثاء في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بعد التعادل ذهابا بهدف لمثله.

وقال روزه "إذا كنتم لا تريدونه أرسلوه لي" في إشارة إلى هالاند.

وتعرض هالاند لانتقادات رغم تسجيله 28 هدفا خلال 26 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، في الموسم الأول له مع مانشستر سيتي بعد قدومه من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني.

وقال روزه في مؤتمر صحفي الاثنين "إذا كنتم لا تريدونه أرسلوه لي، سآخذه، حتى لو لعشر مباريات ثم خذوه مجددا".

وأضاف "مندهش حقا بشأن الانتقادات، لقد سجل 28 هدفا خلال 26 مباراة بالدوري، إذا جرى استبعاد هذه الأهداف، لا أعرف أين سيكون ترتيب سيتي في جدول الترتيب".

وختم روزه بالقول "ليس لديهم هالاند فقط، سيكون هناك الكثير من اللاعبين من الطراز العالمي الذين علينا أن نتوخى الحذر معهم".

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