كلوب يكيل المديح لبورنموث مع خسارة جديدة لليفربول

المصدر: رويترز

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كال يورغن كلوب مدرب ليفربول المديح لمنافسه بورنموث على الأداء بقوة وبشخصية خلال الفوز 1-صفر على فريقه، والخروج بالتالي من منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي المقابل ظهر ليفربول بتواضع دفاعي وبلا أنياب هجومية ليخسر للمرة السادسة في الدوري هذا الموسم، بينما أهدر لاعبه محمد صلاح ركلة جزاء كان يمكن أن تمنح فريقه التعادل في الشوط الثاني.

وقال كلوب لمحطة (بي.تي. سبورت) التلفزيونية "كان واضحا من أول ثانية حضرنا فيها إلى هنا، أن بورنموث يقاتل للبقاء في الدوري. هو فريق رائع وهذه مدينة رائعة وهم يرغبون في البقاء وظهروا بقوة".

وأضاف "لم تكن نتائجه تسير في الاتجاه الصحيح في الأشهر القليلة الماضية، لكن الأداء كان مختلفا، لذا يستحق المنافس النقاط الثلاث".

وكان ليفربول قد ظهر بشكل مميز في الفوز 7-صفر على مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي، لكنه كان متواضعا أمام بورنموث، ولم يصنع خطورة كبيرة أغلب فترات المباراة.

وسجل فيليب بيلينج لاعب وسط بورنموث هدف المباراة الوحيد، بينما أبدى كلوب إحباطه من سهولة تسجيل الهدف بعد تمريرة زميله دانجو واتارا في الدقيقة 28.

وقال كلوب "لا أعرف بنسبة 100 بالمئة كيف كان التمركز، وأحتاج إلى مشاهدة الإعادة مجددا. في النهاية جاءت كرة من خارج منطقة الجزاء إلى داخلها، وربما كان من المرجح الدفاع بشكل أفضل، لكن ينبغي متابعة اللقطة مرة أخرى".

وبصفة عامة لم يكن مدرب ليفربول راضيا عن أداء لاعبيه.

وقال المدرب الألماني "ماذا يمكنني أن أقول؟ لم تكن مباراتنا تماما. سيطرنا على الشوط الأول لكن في أغلب الأوقات كنا نمرر الكرة في التوقيت الخاطئ أمام فريق يلعب بخطوط متقاربة".

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