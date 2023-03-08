الزمالك يفوز على الترجي ويجدد آماله في التأهل لدور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

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جدد نادي الزمالك المصري آماله في التأهل لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد فوزه على الترجي التونسي 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة والتي شهدت أيضا فوز شباب بلوزداد الجزائري على المريخ السوداني 1 / صفر.

وتقدم الزمالك في الدقيقة الثامنة إثر تسديدة قوية من سيف فاروق جعفر اصطدمت برأس فوسيني كوليبالي، لاعب الترجي، قبل أن تعانق الشباك. وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 29 من ركلة جزاء نفذها أحمد سيد زيزو، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، قلص الترجي الفارق في الدقيقة 57 عن طريق رياض بن عيادة الذي استلم تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء وقابلها بتسديدة قوية إلى داخل المرمى.

إلا أن الزمالك سجل الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عندما مرر أحمد سيد زيزو كرة عرضية من الجانب الأيمن قابلها سيف الدين الجزيري بضربة رأس إلى داخل المرمى.

ورفع الزمالك رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد الترجي عند تسع نقاط في الصدارة.

وفي المباراة الثانية، فاز شباب بلوزداد الجزائري على المريخ السوداني بهدف نظيف سجله محمد إسلام بكير في الدقيقة 35.

ورفع شباب بلوزداد رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد المريخ عند أربع نقاط في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف الزمالك.



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