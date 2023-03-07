الرجاء يتأهل إلى دور الثمانية بدوري الأبطال بالفوز على الحرية

المصدر: رويترز

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تأهل الرجاء إلى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم قبل جولتين من نهاية دور المجموعات بعد فوزه 3-1 على الحرية في مباراة أنهاها كل فريق بعشرة لاعبين اليوم الثلاثاء.

ويتصدر الرجاء المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة من أربع مباريات متقدما بست نقاط على سيمبا التنزاني الذي انتصر 1-صفر على فايبرز الأوغندي متذيل الترتيب بنقطة واحدة.

ويأتي الحرية في المركز الثالث بأربع نقاط ويحل ضيفا على سيمبا في الجولة المقبلة.

وبدأ الرجاء المباراة بشكل مثالي إذ منحه وليد الصبار التقدم بتسديدة منخفضة بعد ست دقائق.

وتلقى الحرية ضربة أخرى بطرد الحارس موسى كمارا بعد لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء بعد انفراد من زكريا الهبطي في الدقيقة 26.

وجعل المدافع محمد الناهيري النتيجة 2-صفر من ركلة حرة قبل ثلاث دقائق من الاستراحة، ثم طُرد زميله جمال حركاس بسبب تدخل عنيف.

وحسم الصبار فوز الرجاء في الدقيقة 63، وبعد ذلك بسبع دقائق قلص بابي ندياي الفارق لصاحب الأرض.

وحصل البديل نوفل الزرهوني على ركلة جزاء لكن محمد زريدة أطاح بها خارج المرمى في الدقيقة الأخيرة.



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