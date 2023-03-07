كونتي يؤكد الاستمرار مع توتنهام رغم التكهنات بشأن مستقبله

المصدر: د ب أ

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لم يغير الإيطالي انطونيو كونتي المدير الفني لتوتنهام رأيه بشأن مستقبله مع النادي الإنجليزي بعد فترة من الغياب نتيجة خضوعه لعملية جراحية لاستئصال المرارة، وسط تكهنات بشأن وجود مأزق تعاقدي بين الطرفين.

وعاد كونتي لمقعد القيادة اليوم الثلاثاء خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة توتنهام أمام ميلان الإيطالي غدا الأربعاء في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وحصل كونتي على فترة نقاهة في الاول من فبراير الماضي عقب اعتلال صحته بشكل مفاجئ وخضوعه لجراحة لاستئصال المرارة.

وعاد كونتي إلى العمل بعد ذلك بثمانية أيام لكنه حصل على فترة راحة مجددا في 16 من الشهر الماضي، حيث اعترف المدرب الإيطالي بأنه استخف بالمدة التي يحتاجها جسده من أجل التعافي.

ويخوض كونتي أول مباراة له بعد التعافي، خلال المواجهة أمام ميلان غدا، وسط تزايد التكهنات بشأن عدم استمراره مع توتنهام إلى ما بعد نهاية الموسم.

وقال كونتي في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء "هذه النوعية من المواقف قد تحدث، واكتشفت بعد الجراحة أن الكثير من أصدقائي خضعوا لنفس الجراحة، كانت جراحة طارئة، وهذا مختلف تماما".

وأضاف "هذا لم يغير رأيي، الآن أكرر التأكيد على ضرورة البقاء مع اللاعبين واستنشق أجواء ملعب التدريبات".

وأوضح "أردت العودة بعد المباراة أمام شيفيلد يونايتد ولكن الأطباء منعوني".

وتابع "أمس الاثنين كانت الأمور إيجابية، شعوري كان جيدا للغاية، من المهم بالنسبة لي العمل مع اللاعبين والجهاز الفني للاستعداد للمباريات".

وختم بالقول "الآن عدت وأنا سعيد للغاية، نريد التأهل للدور التالي غدا، أتمنى الشعور بأجواء مذهلة في ملعبنا، جماهيرنا تمنحنا دفعة هائلة ونحن نواجه الفريق الفائز بلقب الموسم الماضي من الدوري الإيطالي".



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