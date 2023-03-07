مالك ليفربول: التزامي تجاه النادي أقوى من أي وقت مضى

المصدر: د ب أ

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أكد الأمريكي جون دبليو هنري الشريك في ملكية نادي ليفربول أن إلتزامه تجاه النادي الإنجليزي أصبح أقوى من أي وقت مضى، وأنه سيواصل "الاستثمار بحكمة" في سوق انتقالات اللاعبين.

وكرر هنري البالغ من العمر 73 عاما، رئيس مجموعة "فينواي سبورتس جروب"، التأكيد الذي أصدره الشهر الماضي بأن ليفربول لم يكن مطروحا أبدا للبيع في تشرين الثاني/نوفمبر وأن العملية كانت مصممة فقط للبحث عن الاستثمار الخارجي.

وتعرضت مجموعة "فينواي سبورتس جروب" لانتقادات فيما يخص ضعف الإنفاق في سوق انتقالات اللاعبين، في الوقت الذي تنفق فيه أندية مثل تشيلسي وتوتنهام ببذخ، بدعم من الملاك الجدد.

وقال هنري لصحيفة "ليفربول إيكو" اليوم الثلاثاء: " في الوقت الذي أضفينا فيه الطابع الرسمي على عملية لتحديد المستثمرين المحتملين للنادي، فإننا لا نزال ملتزمين تمامًا بنجاح النادي على المدى البعيد".

وأضاف "هكذا كان الوضع منذ اليوم الأول في عام 2010. جهودنا كانت ولا تزال تركز كل يوم على ازدهار النادي وقدرته التنافسية على المدى البعيد".

وأوضح "الاستثمار في النادي لا يتعلق بالمدى القصير أبدًا. لقد كان هذا النهج ناجحًا على المدى الطويل مع ضرورة التحلي بالصبر من وقت لآخر".

وختم هنري بالقول "لقد رأينا العديد من الأندية تسير في مسارات غير مستدامة. ركزنا وسنواصل تركيز اهتمامنا على الاستثمار بحكمة في سوق الانتقالات ونظل نشعر بفخر شديد بفريقنا".



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