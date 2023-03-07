فيفا يكشف عن تميمة بطولة كأس العالم للسيدات

المصدر: د ب أ

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كشف الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء عن الملصق الرسمي وتميمة بطولة كأس العالم للسيدات 2023 التي ستقام أستراليا ونيوزيلندا، والملصقات الرسمية لجميع المدن التسع المضيفة.

ويندرج الإعلان عن الملصق الرسمي في إطار الاحتفاء بأكبر حدث رياضي نسائي في العالم، حيث تم الكشف عنه وسط الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وهو يُجسِّد شعار البطولة الشهير "ما وراء العظمة".

وذكر فيفا عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء :"يضُمّ الملصق الرسمي صوراً ظلِّية لثلاث لاعبات ببنية قوية في إشارة إلى التغيير الإيجابي الذي تشهده الرياضة النسائية، ويتوسط الملصق كأس البطولة بشكل يُبرز التميز الرياضي في ظل المساعي المتواصلة للارتقاء بمستوى اللعبة".

وأضاف :"يرمز شكل الكرة الظاهر في الخلفية إلى توحيد البلدين المضيفين في تجربة فريدة تستأثر باهتمام العالم أجمع، وتجسِّد صور السيدات الظلِّية في الواجهة الأمامية ما تزخر به لاعبات كرة القدم من مواهب ومهارات رياضية وشغف بممارسة اللعبة وبهجة وفرح عند الاحتفال بالإنجازات".

وأكمل :" تم تصميم مجموعة الملصقات بالشراكة مع المدن التسع المضيفة لتشكيل مجموعة فنية موحَّدة في خطوة تُسلط الضوء على المعالم البارزة والتاريخية والحياة البرية والثقافات الفريدة التي تتميز بها كل مدينة من هذه المدن".

وفي هذا الصدد، قالت فاطمة سامورا الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم :"على بُعد 135 يوماً فقط على انطلاق البطولة، يُعتبر هذا الحدث إنجازاً رائعاً آخر جديراً بالاحتفال، فهذه الملصقات لا تُبرز فقط الهوية التي تمتاز بها كل مدينة من المدن التسع المضيفة في أستراليا ونيوزيلندا، بل إنها تحتفي أيضاً بجوهر البطولة المتمثل في جعل كرة القدم حجر الأساس في تحقيق الوحدة".

يُذكر أن بطولة كأس العالم للسيدات أستراليا ستقام خلال الفترة من 20 يوليو إلى 20 أغسطس المقبل بمشاركة 32 منتخباً وطنياً، وستنطلق مرحلة بيع تذاكر اللحظة الأخيرة في 11 أبريل بالتزامن مع بدء العد التنازلي قبل 100 يوم على ركلة البداية.



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