الهلال السوداني يفوز على القطن الكاميروني في دوري أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

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اعتلى فريق الهلال السوداني صدارة المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه على ضيفه القطن الكاميروني 2 / صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة.

وسجل هدفي الهلال ديفيد أبانجا في الدقيقة 41 وماكابي ليليبو في الدقيقة 82 من ركلة جزاء.

ورفع الهلال رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، وظل فريق القطن بلا رصيد في قاع الترتيب.

ويلتقي صن داونز الجنوب أفريقي مع ضيفه الأهلي المصري يوم السبت المقبل في ذات الجولة.

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