وفاة اللاعب مصطفى سيلا بعد انهياره داخل الملعب

المصدر: رويترز

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أعلن نادي راسينج كلوب أبيدجان الاثنين، وفاة مدافعه الشاب مصطفى سيلا عن 21 عاما وهو في طريقه إلى المستشفى، بعدما انهار داخل الملعب خلال مباراة للفريق.

وبحسب وسائل إعلام محلية، توفى سيلا بعد تعرضه لسكتة قلبية داخل الملعب خلال المباراة أمام سول اف سي الأحد.

وأرسل الأسطورة الإيفواري ديدييه دروجبا تعازيه لمجتمع كرة القدم وانتقد الوضع الصحي للاعبين في بلاده.

وكتب دروجبا عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي قائلا: "وفاة ثلاثة لاعبين إيفواريين في دوري المحترفين خلال أقل من أربعة أعوام، متى سيكون لدينا فحوصات طبية إجبارية للاعبين المحترفين، اختبارات الدم ورسم القلب واختبارات الإجهاد؟ متى سيكون لدينا طب رياضي".

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