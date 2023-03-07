مالك نابولي: يتعين على الدوري الإيطالي الاحتفاظ بالحقوق الإعلامية

المصدر: رويترز

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أصبح مالك نادي نابولي متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أحدث شخصية بارزة تعارض خطط السماح لمستثمرين من الخارج بالاستثمار في مجال البث التلفزيوني والحقوق الإعلامية.

وقال أوريليو دي لورينتيس لرويترز اليوم الاثنين "كنت دائما ضد بيع هذه الحقوق.

وأضاف "يجب أن ننتج المحتوى ثم نضعه على المنصات المختلفة - أمازون ونتفلكس وأبل ودازون وسكاي".

وقبل أيام قال مالك ميلان حامل اللقب إن على رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي أن تتجنب إغراء تسليم بعض جوانب أعمالها إلى مستثمرين من الخارج مقابل ضخ أموال على المدى القصير.

وتلقى جيري كاردينالي، مؤسس (رد بيرد كابيتال)، سؤالا بشأن تقارير تفيد بأن مصارف وصناديق استثمار أبدت اهتمامها بالاستحواذ على نصيب من الحقوق الإعلامية للمسابقة.

وأبلغ قمة فايننشيال تايمز للأعمال لكرة القدم "لا أتقبل هذا، لا أدعم هذا الأمر".

وأضاف المصرفي السابق في جولدمان ساكس "لماذا ترهن مستقبلك؟ يمكن أن نكتفي ذاتيا".

وجذبت الحقوق الإعلامية للمسابقة اهتمام عدد من المصارف وصناديق الاستثمار ومن المقرر أن يلتقي ممثلو الأندية هذا الشهر لتحديد الخطوة التالية.

واستحوذت (رد بيرد) على ميلان في أغسطس الماضي مقابل 1.2 مليار يورو في صفقة شارك فيها ملاك فريق نيويورك يانكيز للبيسبول.

ويبحث الدوري الألماني عن استقطاب الاستثمار الخارجي في أعماله الإعلامية حيث تسعى أندية القارة إلى سد فجوة الإيرادات مع الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنعش دي لورينتيس حظوظ نابولي خلال عقدين من توليه المسؤولية ويبدو الفريق في طريقه للفوز بالدوري الإيطالي للمرة الثالثة فقط في تاريخه.

كما يملك فرصة للتقدم في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه 2-صفر خارج أرضه على أينتراخت فرانكفورت في مباراة ذهاب دور الستة عشر.

ومع ذلك، انتقد دي لورينتيس الاتحاد الأوروبي (اليويفا) قائلا إنه لا يفهم الأعمال بشكل صحيح.



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