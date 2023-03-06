صن داونز يفتح أبواب ملعبه مجانا للجماهير ضد الأهلي شرط ارتداء اللون الأصفر

المصدر: رويترز

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أعلن نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي اليوم الاثنين عن السماح لجماهيره بدخول مباراة الأهلي المصري في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم يوم السبت المقبل دون تذاكر شرط ارتداء المشجعين اللون الأصفر.

وكتب صن داونز عبر حسابه على تويتر "الجماهير ستحصل على تذاكر مجانية إذا ارتدوا اللون الأصفر يوم السبت.

"تعالوا إلى الملعب يوم 11 مارس قبل الساعة 1400 وأنتم ترتدون اللون الأصفر أو شعار صن داونز واستمتعوا بهذه القمة الأفريقية المثيرة مجانا. ننتظر رؤيتكم".

ويتصدر صن داونز المجموعة الثانية وله سبع نقاط ويتقدم بنقطة على الهلال السوادني وثلاث نقاط على الأهلي، وصيف النسخة الماضية للبطولة، بينما يقبع كوتون سبور الكاميروني في المركز الأخير دون نقاط.

وتعادل صن داونز 2-2 مع الأهلي في لقاء الجولة الثالثة الذي جمع بينهما على ملعب السلام في القاهرة.

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