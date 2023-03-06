هدف واحد في ثلاث مباريات! أنشيلوتي منزعج وغاضب

المصدر: رويترز

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أثار كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد المخاوف بشأن قلة أهداف فريقه عقب التعادل السلبي مع ريال بيتيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس الأحد.

ومنذ الفوز الساحق 5-2 على ليفربول في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا سجل ريال هدفا واحدا فقط في ثلاث مباريات بجميع المسابقات.

كما لم يحقق أي فوز منذ مواجهة ليفربول، إذ تعادل مع أتليتيكو مدريد 1-1 في الدوري ثم خسر 1-صفر من برشلونة في ذهاب قبل نهائي كأس الملك.

وأبلغ أنشيلوتي الصحفيين "أنا منزعج أكثر من غاضب، من الغريب ألا نسجل، ليس معتادا لفريق يملك هذه القدرات الكبيرة ألا يسجل أكثر من هدف واحد في آخر ثلاث مباريات، هذا يزعجني كثيرا".

وأضاف "اللاعبون محبطون لأنهم يملكون القدرة على التسجيل وينجحون في ذلك دائما، أعتقد أن لدينا مشكلة في الهجوم الآن ونحتاج للتحلي بفاعلية أكبر".

كما قلل التعادل من فرص اللحاق ببرشلونة في سباق اللقب، حيث يبتعد فريق أنشيلوتي بفارق تسع نقاط عن غريمه بعد 24 مباراة.

وعن خروج ريال من سباق اللقب أجاب المدرب الإيطالي "لا، الفارق كبير، يجب القتال حتى النهاية وتتبقى الكثير من المباريات لكن يجب أن نتحسن".

ويستضيف ريال في المباراة القادمة إسبانيول يوم السبت.

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