مدرب مانشستر يونايتد يعلق على هزيمة فريقه التاريخية أمام ليفربول

المصدر: رويترز

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وصف إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد أداء فريقه بأنه "غير احترافي" عقب أسوأ هزيمة للنادي في الدوري الإنجليزي منذ 1931 بنتيجة 7-صفر من ليفربول في ملعب أنفيلد أمس الأحد.

وقال تين هاغ "النتيجة واضحة تماما، هذا ليس احترافيا".

وجاءت الهزيمة الصادمة بعد أسبوع رائع لفريق تين هاغ شهد فوزه بكأس رابطة الأندية الإنجليزية على حساب نيوكاسل يونايتد ووسط تطلعات بالمنافسة على لقب الدوري في الرمق الأخير.

وتأخر يونايتد 1-صفر في الشوط الأول ثم انهار تماما بعد الاستراحة.

وأبلغ تين هاغ مؤتمرا صحفيا "لم نتحل بالاحترافية في اتخاذ القرارات، عند التحرك للأمام وترك مساحات في الخلف، في وسط الملعب وعدم العودة، بعد التأخر 3-صفر هربت المباراة منا".

وأضاف "لكن بعد ذلك يجب أن يتماسك الفريق وهذا ما لم يحدث، وكانت مفاجأة بالنسبة لي، لم أشاهد هذا المستوى من فريقي، لا أعتقد أن هذا مانشستر يونايتد، لذا فالموقف كان سيئا وبائسا".

واعتبره روي كين قائد يونايتد السابق "يوما صادما".

وقال "أداء اللاعبين الكبار كان مخزيا، لم يظهروا أي مهارات قيادية".

وتابع "إنه يوم صعب حقا على مانشستر يونايتد وأشكر الرب على أنني لم أكن أبدا جزءا من هزيمة كهذه، ستجلب العار للاعبين".

ووصل يونايتد إلى أنفيلد بعد 11 مباراة دون هزيمة وتشمل الفوز بلقب كأس الرابطة وانتفاضة أمام وست هام في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويرى تين هاغ أن الأداء كان "مقبولا" في الشوط الأول لكن الأوضاع تغيرت للأسوأ بعد الاستراحة.

وواصل "لم يتعاون اللاعبون سويا ولم يلتزموا بواجباتهم، الكثير من الأشياء أغضبتني، مثل استقبال الأهداف بسهولة كبيرة".

وشدد تين هاغ على أن يونايتد، الذي يستضيف ريال بيتيس في ذهاب دور 16 بالدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل، يجب أن يتعلم من الدرس.

وقال "حققنا الكثير من النتائج الجيدة الأسبوع الماضي وبمستويات كبيرة، لكن مستوى اليوم سيء حقا".

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