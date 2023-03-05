دي ليخت يقود بايرن لاستعادة صدارة الدوري الألماني

المصدر: رويترز

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بقدم ماتيس دي ليخت أداء رائعا وهز الشباك ليقود بايرن ميونيخ لفوز صعب 2-1 على مضيفه شتوتجارت واستعادة صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت.

وافتتح المدافع الهولندي التسجيل بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 39، وقبل ذلك بدقيقتين تدخل في الوقت المناسب لحرمان شتوتجارت من التقدم عندما أبعد الكرة من على خط المرمى.

ويملك بايرن، الذي يستضيف باريس سان جيرمان في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء بعد انتصاره 1-صفر في فرنسا، 49 نقطة متفوقا بفارق الأهداف على بروسيا دورتموند الذي كان تغلب 2-1 على ضيفه رازن بال شبورت لايبزيج أمس الجمعة.

وبقي أونيون برلين في المركز الثالث برصيد 44 نقطة عقب تعادله بدون أهداف مع ضيفه كولن في وقت سابق من اليوم.

وبدأ شتوتجارت المباراة بقوة وأزعج دفاع بايرن بضغطه المتقدم، وتدخل الحارس يان زومر في عدة مناسبات قبل أن يبدأ الفريق الضيف في فرض سيطرته.

ورغم استحواذه على الكرة في الشوط الأول فشل بايرن في الاستفادة من ذلك واكتفى بمحاولات على فترات من مجهود فردي من جمال موسيالا.

وجاء الحل عن طريق دي ليخت الذي سدد كرة بعيدة المدى فشل فابيان بريدلوف حارس شتوتجارت في إيقافها لتمر من تحت يده إلى داخل الشباك.

وقبل ذلك بدقيقتين أنقذ دي ليخت فريقه حامل اللقب عندما أبعد محاولة كونستانتينوس مافروبانوس من على خط المرمى.

وعزز إريك مكسيم تشوبو-موتنج، الذي مدد عقده مع بايرن أمس الجمعة، من تفوق الفريق الضيف بعد ثلاث تمريرات رائعة تركت دفاع شتوتجارت يكتفى بمشاهدتها.

ورفع المهاجم الكاميروني رصيده إلى عشرة أهداف في الدوري هذا الموسم.

وقلص شتوتجارت الفارق بواسطة خوان خوسيه بيريا في الدقيقة 88 ليمهد الطريق أمام نهاية مثيرة أضاع بايرن خلالها فرصة تسجيل الهدف الثالث.

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