إنفانتينو: سنراقب كل البطولات في العالم لإيقاف إهدار الوقت

المصدر: رويترز

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طلب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) احتساب الوقت بدل الضائع بدقة أكبر في المسابقات المختلفة حول العالم ما يجعل امتداد المباريات إلى 100 دقيقة أمرا شائعا.

وقال إنفانتينو في حديثه في الاجتماع السنوي لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي يسن قوانين اللعبة، في لندن السبت إن احتساب عشر دقائق في مباريات كأس العالم التي أقيمت العام الماضي بات أمرا معتادا ومهد الطريق أمام هذا الطلب.

وأضاف إنفانتينو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمجلس الدولي للعبة "لقد حظي الأمر بتقدير كبير من الجميع. نريد مكافحة إهدار الوقت ونريد أن يستمتع الجمهور باللعبة".

وتابع "علينا التأكد من أن تطبيق قوانين اللعبة سيسري على الجميع أيضا. سنراقب البطولات في جميع أنحاء العالم لضمان تعويض الوقت بدل الضائع".

وأصبحت زيادة زمن اللعب الفعلي أثناء المباريات أولوية لمجلس الاتحاد الدولي.

وأظهرت إحصاءات قدمتها شركة (أوبتا) في 2021 أن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز كانت تشهد زمنا فعليا للعب أقل من 60 دقيقة.

وفي المقابل شهدت مباراة فرنسا مع أستراليا في كأس العالم 67 دقيقة من زمن اللعب الفعلي.

وأكد مجلس الاتحاد الدولي أيضا تمديد تجربة إعلان قرارات حكم الفيديو المساعد للجماهير في الملاعب وأمام شاشات التلفزيون.

وتقرر أن تستمر تجربة إبلاغ الجماهير بالقرارات خلال كأس العالم تحت 20 عاما المقرر إقامتها في إندونيسيا خلال شهري مايو ويونيو 2023.

وعادة ما تستغرق مراجعة قرارات حكم الفيديو عدة دقائق، ما يترك اللاعبين والجماهير مشوشين بشأن كيفية اتخاذ القرارات وتطبيقها بواسطة حكام المباراة.

وبعد كأس العالم للشباب، سيتخذ المجلس قراره النهائي بشأن إمكانية استمرار التجربة في باقي منافسات الاتحاد الدولي خلال العام الجاري.

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