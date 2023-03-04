قلب تأخره إلى فوز.. أرسنال يحقق انتصارا مثيرا على ضيفه بورنموث

المصدر: د ب أ

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قلب فريق أرسنال تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه بورنموث إلى فوز 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز مانشستر سيتي على ضيفه نيوكاسل 2 / صفر، وتشيلسي على ليدز يونايتد 1 / صفر، وبرايتون على ويستهام 4 / صفر، ووولفرهامبتون على توتنهام 1 / صفر، وأستون فيلا على كريستال بالاس بذات النتيجة.

وتقدم بورنموث بهدف سجله فيليب بيلينج بعد مرور 11ر9 ثانية فقط على بداية اللقاء، وأضاف ماركوس يسينسي الهدف الثاني لبورنموث في الدقيقة 57، ثم قلص أرسنال الفارق في الدقيقة 62 عن طريق هدف سجله توماس بارتي، ثم سجل بنجامين وايت هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 70، قبل أن يسجل ريس نيلسون هدف الفوز في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وأصبح هدف بيلينج هو ثاني أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد هدف شين لونج الذي سجل أسرع هدف في الثانية 69ر7 لصالح فريق ساوثهامبتون أمام واتفورد في موسم 2017 / 2018.

رفع أرسنال رصيده إلى 63 نقطة في صدارة الترتيب بفارق خمس نقاط أمام مانشستر سيتي، فيما توقف رصيد بورنموث عند 21 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق مانشستر سيتي على ضيفه نيوكاسل 2 / صفر.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف في الدقيقة 15 عندما سدد فيل فودين كرة من على حدود منطقة الست ياردات لتصطدم بقدم سفين بوتمان، مدافع نيوكاسل قبل ان تعانق الشباك.

وأضاف برناردو سيلفا الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 67 من تسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد نيوكاسل عند 41 نقطة في المركز الخامس.

ولم يكن هناك أي فترة لجس النبض حيث بادر مانشستر سيتي بشن هجمة خطيرة على مرمى نيوكاسل في الدقيقة الأولى من اللقاء عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيسر ارتقى إليها إلكاي جويندوجان وقابلها بضربة رأس لكنها علت العارضة بسنتيميترات قليلة.

بعدها تبادل الفريقان المحاولات الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة 15، حيث سجل مانشستر سيتي هدف التقدم عندما توغل فيل فودين بالكرة من الناحية اليمنى حتى دخل منطقة جزاء نيوكاسل وسدد الكرة من على حدود منطقة الست ياردات لتصطدم بقدم سفين بوتمان قبل ان تعانق الكرة الشباك.

بعد الهدف، ضغط فريق نيوكاسل على فريق مانشستر سيتي بحثا عن تسجيل هدف التعادل، وتوالت محاولاته الهجومية ولكنه فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى مانشستر سيتي الذي تراجع لاعبوه لوسط ملعبهم واعتمدوا على شن الهجمات المرتدة.

ورغم سيطرة نيوكاسل على مجريات اللقاء واستحواذه على الكرة لكنه فشل في تشكيل أي خطورة حقيقية على مرمى مانشستر سيتي، الذي شن هجمات خطيرة على مرمى نيوكاسل ولكن لاعبيه افتقدوا للمسة الأخيرة.

وبمرور الوقت، استحوذ مانشستر سيتي على الكرة وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثان يؤمن به تقدمه، فيما حاول نيوكاسل هو الآخر هو الآخر شن الهجمات.

وفي الدقيقة 35 كاد مانشستر سيتي أن يسجل الهدف الثاني عندما مرر كيفين دي بروين كرة عرضية من الجانب الايسر ارتقى إليها إيرلينج هالاند وقابلها بضربة رأس قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم مانشستر شستي 1 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، استمر استحواذ مانشستر سيتي على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته بحثا عن تسجيل هدف ثان يؤمن به تقدمه، في المقابل حول فريق نيوكاسل فرض سيطرته على مجريات اللقاء بحثا عن تسجيل هدف التعادل، وهو ما أدى لانحصار اللعب في وسط الملعب.

وبمرور الوقت فرض نيوكاسل سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل، وكاد أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 64 عندما مرر جوزيف ويلوك كرة عرضية من الناحية اليمنى إلى جولينتون ، غير المراقب، ولكنه فشل في التعامل مع الكرة لتضيع فرصة هدف مؤكد.

ووسط هجمات نيوكاسل تمكن مانشستر سيتي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 67 عندما سدد برناردو سيلفا كرة أرضية قوية من داخل كمنطقة الجزاء لتعانق كرته الشباك.

بعد الهدف أصبح اللعب سجالا بين الطرفين ولكن دون خطورة حقيقية تذكر على المرميين ليعود اللعب للانحصار في وسط الملعب.

وظل الوضع على ماهو عليه حتى جاءت الدقيقة 86 والتي كادت أن تشهد تسجيل مانشستر سيتي للهدف الثالث عندما استلم فيل فودين الكرة داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى ليسدد كرة أرضية قوية تصدى لها نيك بوب حارس نيوكاسل ببراعة.

كثف نيوكاسل من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف حفظ ماء الوجه ولكنه فشل في ذلك لتمر الدقائق المتبقية بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز مانشستر سيتي بهدفين نظيفين.

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