دورتموند يهزم لايبزج ويتصدر الدوري الألماني

المصدر: رويترز

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‭ ‬تقدم بروسيا دورتموند بهدفين في الشوط الأول وتحكم في أعصابه خلال الفوز 2-1 على رازن بال شبورت لايبزج ليتصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم ويحافظ على مسيرته المثالية في 2023 وتشمل ثمانية انتصارات متتالية.

وبركلة جزاء ماركو رويس وتسديدة لإيمري تشان غيرت اتجاهها تفوق دورتموند في الشوط الأول قبل أن يقلص لايبزج الفارق عبر إميل فورسبرج في وقت متأخر بالشوط الثاني.

وتحلى فريق وادي الرور، الذي يزور تشيلسي في إياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء متقدما 1-صفر في الذهاب، بفاعلية هائلة إذ سجل هدفين من ثلاث تسديدات فقط داخل المرمى طيلة اللقاء.

ويملك الآن 49 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني الذي يواجه شتوتجارت السبت.

وتعرض لايبزج للهزيمة الثانية في أربع مباريات بالدوري ليبقى في المركز الرابع ولديه 42 نقطة.

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