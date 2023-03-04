رابطتا الدوري الإنجليزي واللاعبين المحترفين تطالبان مجددا بإجراء تجربة البديل الاضطراري

المصدر: د ب أ

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قدمت رابطتا الدوري الإنجليزي لكرة القدم، واللاعبين المحترفين، خطابا مشتركا لمشرعي كرة القدم، أعربتا فيه عن دعمهما المتواصل لإجراء تجربة البديل الاضطراري في حالات الإصابة بالارتجاج في المخ بالملاعب.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أنه رغم دعم كافة اتحادات المملكة المتحدة للفكرة، فإن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) رفضها خلال اجتماع عقد في ويمبلي في يناير الماضي.

وكان منتدى دوريات العالم واتحاد اللاعبين المحترفين (فيفبرو) قد خاطبا (إيفاب) مطالبين بالتغيير خلال الاجتماعي السنوي في العاصمة البريطانية لندن .

وقبل الاجتماع السنوي لـ(إيفاب) دعت رابطتا الدوري الإنجليزي واللاعبين المحترفين إلى مراجعة القرار.

وشارك في توقيع الخطاب أطباء أندية الدوري الإنجليزي الذين قدموا دعمهم للتجربة.



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