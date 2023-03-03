منتخب الكاميرون يستدعي إليوت ناشئ تشيلسي

المصدر: رويترز

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أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم اليوم الجمعة عن استدعاء بن إليوت ناشئ تشيلسي إلى صفوف المنتخب استعدادا لمواجهة ناميبيا بتصفيات كأس الأمم الأفريقية هذا الشهر.

ويلعب إليوت (20 عاما) بمركز لاعب الوسط المهاجم في فريق تشيلسي تحت 21 عاما لكنه لم يخض أي مباراة مع الفريق الأول.

وولد إليوت في لندن لأبوين من الكاميرون وكان قائد منتخب إنجلترا تحت 15 عاما.

وانضم إلى تشكيلة للكاميرون تضم 34 لاعبا لخوض مواجهتين أمام ناميبيا في ياوندي يوم 23 مارس ثم في جوهانسبرج بعد خمسة أيام.

وتلعب ناميبيا مبارياتها في أرض جارتها جنوب أفريقيا بسبب عدم مطابقة ملاعبها للمعايير الدولية.

وستكون أول مباراة دولية للكاميرون منذ كأس العالم في قطر العام الماضي حين تغلبت على البرازيل لكنها فشلت في عبور دور المجموعات.

وغاب حارس إنتر ميلان أندريه أونانا، الذي ترك المنتخب خلال كأس العالم بعد خلاف مع المدرب ريجوبرت سونج، بعد استبعاده من التشكيلة.



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