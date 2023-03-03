غوارديولا: نيوكاسل لم يعد مفاجأة

المصدر: رويترز

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قال بيب عوارديولا مدرب مانشستر سيتي اليوم الجمعة إن تحسن مستوى نيوكاسل يونايتد هذا الموسم ليس مفاجئا، ودعم فكرة استمرار بقاء الفريق القادم من تينيسايد قرب صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على الرغم من تراجع الزخم المحيط بالفريق في الأسابيع الأخيرة.

وبعد ستة انتصارات متتالية في الدوري قبل حلول العام الجديد، استطاع نيوكاسل تعزيز مكانه ضمن المراكز الأربعة الأولى بالترتيب لكنه لم يفز سوى مرة واحدة من آخر سبع مباريات وهو يكافح من أجل تسجيل الأهداف.

وبعد احتلال فريق المدرب إيدي هاو المركز 11 في الموسم الماضي، يتأخر الآن بأربع نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع وبمباراتين مؤجلتين في جعبته. ويحتل سيتي المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن المتصدر أرسنال.

وقال غوارديولا للصحفيين قبل مباراة مانشستر سيتي على أرضه ضد نيوكاسل غدا السبت "لم يتواجدوا هنا (عند القمة) منذ فترة طويلة وتعتقد دائما أنهم بحاجة إلى وقت لكنهم قاموا بعمليات استقدام مميزة للغاية.

"تعاقدوا مع لاعبين ذوي خبرة، وهو بالضبط ما يحتاجون إليه. لديهم مدرب يتميز بجودة عالية، ربما كانوا مفاجأة لكن ليس بعد الآن. أعتقد أنهم سيبقون هناك.

"إنهم أحد أقوى المنافسين بالنسبة لنا حتى نهاية الموسم، من حيث الخبرة والتهديد على المرمى ونقل اللعب والركلات الثابتة..إنهم أفضل فريق في الدوري..العديد والعديد من الأشياء.

"لهذا السبب كانوا ضمن المنطقة القريبة من مقدمة الترتيب طوال الموسم".

وقدم جوارديولا أيضا تحديثا عن حالة المدافعين جون ستونز وإيمريك لابورت، بالإضافة إلى حارس المرمى ستيفان أورتيجا، قائلاً إن الثلاثي "تدربوا، ويشعرون أنهم أفضل بكثير".

كما أشاد المدرب الإسباني بفريق بيرنلي، الذي سيواجهه سيتي في دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي، مضيفا أن فينسن كومباني مدرب متصدر دوري الدرجة الثانية سيصبح يوما ما مدربا لسيتي.

ولعب كومباني قائد سيتي السابق تحت قيادة جوارديولا في الفترة ما بين 2016-2019 قبل أن يغادر لينضم إلى أندرلخت كمدرب ولاعب في نفس الوقت.

وقال جوارديولا "الاتساق الذي يظهرونه لا يصدق. يقتربون من (مرحلة) الترقي. أنا سعيد برؤية نجاحه (كومباني)".

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