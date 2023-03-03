عبر النيران الصديقة.. برشلونة يحسم الكلاسيكو بهدف في الريال

المصدر: د ب أ

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وضع برشلونة قدما في المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما انتزع فوزا ثمينا 1 / صفر من ملعب مضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد، الخميس في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة.

وجاء هدف المباراة عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز البرازيلي إيدير ميليتاو، لاعب ريال مدريد، هدفا لبرشلونة بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 26.

وبات يكفي برشلونة، الذي خاض المباراة بدون نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي يعاني من إجهاد عضلي، التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب التي ستجرى بملعبه (سبوتيفاي كامب نو) في الخامس من نيسان/أبريل المقبل، من أجل حجز بطاقة التأهل للدور النهائي.

بهذا الانتصار، واصل برشلونة تفوقه على الريال للمباراة الثانية على التوالي، بعدما سبق أن تغلب 3 / 1 على الفريق الملكي في يناير الماضي، في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي جرى بالعاصمة السعودية الرياض.

وكانت هذه هي المباراة الثالثة بين الفريقين بمختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، بعدما سبق أن فاز الريال 3 / 1 على برشلونة على ملعب (سانتياجو برنابيو)، الذي استضاف لقاء اليوم، في مواجهة الفريقين الأولى بالدوري الإسباني في أكتوبر الماضي.

ومن المقرر أن يتجدد الموعد أيضا بين الفريقين 19 آذار/مارس الجاري، في برشلونة، خلال مواجهة الفريقين الثانية ببطولة الدوري.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلتقي في نهائي كأس الملك مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين أوساسونا وأتلتيك بلباو.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت بملعب أوساسونا أمس الأربعاء، انتهت بفوز أصحاب الأرض 1 / صفر.

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