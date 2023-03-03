رسالة تهديد لميسي بعد إطلاق النار على متجر لعائلة زوجته

المصدر: رويترز

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ذكرت وسائل إعلام محلية ورئيس بلدية روساريو الأرجنتينية أن شخصين على متن دراجة نارية أطلقا النار باتجاه متجر تمتلكه عائلة أنتونيلا روكوزو زوجة النجم ليونيل ميسي في البلدية الواقعة في محافظة سانتا فيه في وقت مبكر من صباح الخميس.

وعثر على رسالة تهديد مكتوبة بخط اليد موجهة لقائد المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم والفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم سبع مرات على مدخل المتجر.

وجاء في الرسالة "ميسي، نحن في انتظارك، لن ينفعك (بابلو) خافكين (رئيس البلدية)".

وألقى خافكين باللوم على قوات الأمن للاخفاق في مكافحة الجريمة المنظمة، التي تفشت في المدينة الساحلية المهمة حيث تقوم عشرات السفن يوميا بتحميل آلاف الأطنان من الحبوب.

وأبلغ خافكين الصحفيين في محيط المتجر الذي تعرض للهجوم "تحدثت (إلى عائلة روكوزو) ويشعرون بالقلق".

وأظهرت لقطات تلفزيونية مظاريف رصاص فارغة على الرصيف حيث يقع المتجر. وأصابت واجهة المبنى 14 رصاصة وظل المحل مغلقا صباح الخميس.

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