فيفا يعلن اعتماد الدول الأفريقية لمنصات فيفا للبث وعرض المهارات

المصدر: د ب أ

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كشف ديف روبرتس رئيس الخدمات الرقمية للاتحادات الأعضاء بالإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن منصة "أفريكان ام ايه" تتصدر قوائم استهلاك المحتوى كأحدث الابتكارات الرقمية للمنظمة.

وكانت هيئة إدارة كرة القدم العالمية أطلقت خلال الأشهر الـ 12 الماضية منصات على الإنترنت تهدف إلى تزويد عشاق كرة القدم بتجربة فريدة من نوعها.

ذكر فيفا عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء :"تعد منصة فيفا بلس الرائدة التي خرجت إلى النور في شهر أبريل من عام 2014 كأول منصة رقمية عالمية تم إنشاؤها لربط مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم بشكل أعمق باللعبة التي يحبونها مجانًا. وبالتالي تم إطلاق منصة "فيفا ديجيتال سكيلز" كبرنامج تعليمي مصمم لتطوير الخبرة الرقمية للمحترفين من مجتمع كرة القدم العالمي، من خلال منصة تعليمية إلكترونية مخصصة وسلسلة من الدروس التفاعلية التعليمية".

وأضاف :"تم اعتماد هذه المنصات من قبل /أفريكان ام أيه/ بالتعاون مع اتحادات كرة القدم في القارة حرصاً على تحسين نمو الرياضة وإدارتها".

وقال ديف روبرتس عبر حوار رقمي مع المنصة الرياضية الشهيرة "أفريكا سبورتس يونيفايد" إن "الصومال هي أول دولة تشارك بشكل كامل في منصة المهارات الرقمية للفيفا بينما تأتي الجابون في المرتبة الثانية".

وأضاف : "تصدرت الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم /كاف/ ساعات التعلم المستهلكة بنسبه 47٪ ، حيث تمثل الاتحادات الأفريقية نحو 27٪ من المسجلين على المنصة، بينما أتمت القارة في المجمل نحو 37٪ من سلاسل التعلم، ولكن هناك اعتقاد كبير بأن الفوائد المالية المتوقعه من تبني هذه المنصات يمكن ان يكون لها الأثر الواضح في أفريقيا".

واوضح:"سوف تبث منصة فيفا بلس حوالى 40 ألف مباراة مباشرة خلال عام 2023 مع التركيز علي بث المباريات التي لم يكن لها انتشار كبير في السابق مما سيفيد إفريقيا بشكل كبير لا سيما بعد الإعتماد السريع من منصة "أفريكان ام أيه" لمنصة "فيفا بلاس".

وشدد ديف روبرتس أن "هذه المنصات (فيفا بلاس) و(فيفا ديجيتال سكيلز) متطورة تقنيًا وتناسب الجميع وستساعد في تعزيز دخل هذه الاتحادات وهي نموذج قد تتبناه الاتحادات لاحقًا".

ويتمثل أحد الجوانب المثيرة لهذه الابتكارات في المساحة التي توفرها منصة "أفريكان ام أيه" لتحسين إنشاء المحتوى من خلال بث مباريات كرة القدم مباشراً من جميع أنحاء العالم، بالإضافه الي الألعاب التفاعلية والمحتوى الرقمي الفريد والذي من شأنه أن يعمل على إمتاع المشجعين.



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