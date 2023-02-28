ميسي يقود الأرجنتين للهيمنة على جوائز الأفضل للفيفا

المصدر: رويترز

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هيمنت الأرجنتين على جوائز الأفضل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في حفل أقيم اليوم الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس.

وحصد الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة أفضل لاعب بعدما تفوق اللاعب المتوج بلقب كأس العالم مع منتخب بلاده على الفرنسي كيليان مبابي زميله في باريس سان جيرمان والفرنسي الآخر كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد الإسباني والذي لم يشارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم الماضية بسبب الإصابة.

وسجل ميسي (35 عاما) سبعة أهداف خلال كأس العالم وحقق الكرة الذهبية الثانية له في البطولة بعدما قاد الأرجنتين للفوز في النهائي 4-2 على فرنسا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 3-3 فيما وصفتها الصحف بأنها واحدة من أفضل المباريات النهائية في تاريخ كأس العالم لتحقق الأرجنتين اللقب لأول مرة منذ 1986.

وظهر مبابي الفائز بجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم وبنزيمة الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022 لأول مرة بين القائمة المختصرة النهائية.

وقال ميسي في الحفل "ربما أبدو متوترا بعض الشيء ولكن قبل شيء يجب أن أقول إنه لشرف كبير أن أعود إلى هنا وأكون بصحبة بنزيمة ومبابي فكلاهما قضى عاما رائعا.

"شرف كبير أن أفوز بهذه الجائزة مجددا، أتوجه بالشكر إلى كل زملائي في الأرجنتين أيضا، مارتينيز وسكالوني".

"جئنا إلى هنا لتمثيل باقي اللاعبين فلولاهم ما كنا هنا. هذا العام كان عاما رائعا بالنسبة لي، أن أحقق حلمي بالفوز بكأس العالم بعد مجهود وكفاح كبير وفي النهاية تحقق الحلم وهو أجمل ما حدث لي في مسيرتي".

ونال الأرجنتيني ليونيل سكالوني جائزة أفضل مدرب بعدما تفوق على كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في وقت سابق اليوم تمديد عقد سكالوني حتى 2026.

وجدد سكالوني، الذي قاد الأرجنتين أيضا للفوز بكأس كوبا أمريكا في 2021، عقده بعد اجتماع في باريس اليوم الاثنين مع كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني ليقود منتخب بلاده في كأس العالم 2026 المقررة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ويتولى سكالوني البالغ عمره 44 عاما تدريب الأرجنتين منذ 2018 وفي عهده عاد المنتخب لمنصات التتويج بعد الفوز ببطولة كوبا أمريكا 2021 إضافة لكأس العالم للمرة الأولى منذ 1986.

وحقق سكالوني 37 انتصارا وهو رقم قياسي وتعادل 15 مرة وتجرع خمس هزائم في 57 مباراة مع الأرجنتين.

وحصل الأرجنتيني إميليانو مارتينيز على جائزة أفضل حارس مرمى بعد تفوق حارس أستون فيلا على البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد والمغربي ياسين بونو حارس إشبيلية.

وفاز جمهور الأرجنتين بجائزة الأفضل بين باقي المشجعين.

ونالت الإسبانية أليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة جائزة الاتحاد الدولي (الفيفا) لأفضل لاعبة كرة قدم في العالم للمرة الثانية تواليا.

وحصلت بوتياس على الجائزة رغم ابتعادها لفترة طويلة عن الملاعب منذ يوليو تموز الماضي بسبب إصابة في الركبة.

وتفوقت بوتياس على بيث ميد لاعبة أرسنال ومنتخب إنجلترا التي كانت من أبرز المرشحات بعد أن قادت بلادها إلى لقب بطولة أوروبا 2022 ونالت جائزتي أفضل هدافة في البطولة وأفضل لاعبة.

كما تفوقت بوتياس على الأمريكية أليكس مورجان.

ونالت الهولندية سارينا فيخمان مدربة إنجلترا جائزة أفضل مدربة في العالم بعد قادت الفريق للفوز ببطولة أوروبا للسيدات على أرضه.

ولم تخسر إنجلترا في 26 مباراة منذ أن تولت فيخمان المسؤولية في سبتمبر أيلول 2021. وتأهلت إنجلترا لكأس العالم في نيوزيلندا وأستراليا بالعلامة الكاملة وتغلبت على حاملة اللقب الولايات المتحدة في ويمبلي في وقت سابق هذا العام.

وفازت ماري إيربس حارسة مانشستر يونايتد بجائزة أفضل حارسة مرمى في العالم.

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