الإسبانية بوتياس أفضل لاعبة في العالم للمرة الثانية تواليا

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

نالت الإسبانية أليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة جائزة الاتحاد الدولي (الفيفا) لأفضل لاعبة كرة قدم في العالم للمرة الثانية تواليا الاثنين.

وحصلت بوتياس على الجائزة رغم ابتعادها لفترة طويلة عن الملاعب منذ يوليو تموز الماضي بسبب إصابة في الركبة.

وتفوقت بوتياس على بيث ميد لاعبة أرسنال ومنتخب إنجلترا التي كانت من أبرز المرشحات بعد أن قادت بلادها إلى لقب بطولة أوروبا 2022 ونالت جائزتي أفضل هدافة في البطولة وأفضل لاعبة.

كما تفوقت بوتياس على الأمريكية أليكس مورجان.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز