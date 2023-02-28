الهولندية فيجمان تتوج بجائزة أفضل مدربة كرة نسائية لعام 2022

المصدر: د ب أ

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توجت الهولندية سارينا فيجمان مدربة المنتخب الإنجليزي بجائزة أفضل مدربة كرة نسائية في العالم لعام 2022 في استفتاء الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وتسلمت فيجمان الجائزة خلال حفل الفيفا السنوي للإعلان عن جوائز "الأفضل"، والذي أقيم الاثنين بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأحرزت فيجمان الجائزة متفوقة على السويدية بيا سوندهاج مدربة المنتخب البرازيلي والفرنسية سونيا بومباستور مدربة فريق ليون الفرنسي، واللتين وصلتا معها للقائمة النهائية للمرشحات على الجائزة.

وبعد 5 سنوات من فوزها مع منتخب بلادها بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2017) للسيدات، نسخت المدربة سارينا فيجمان هذا الإنجاز مع فريقها الجديد لتتوج باللقب القاري مع المنتخب الإنجليزي في النسخة الثالثة عشرة، والتي استضافتها إنجلترا منتصف 2022.

ومع تكرار الإنجاز، حظيت فيجمان (53 عاما) بتتويج جديد وتاريخي خلال الحفل السنوي للفيفا اليوم.

وحققت كل من المدربات الثلاث، اللاتي وصلن للقائمة النهائية للمرشحات، إنجازا كبيرا خلال 2022، ولكن فيجمان توجت بالجائزة ، كونها توجت مع المنتخب الإنجليزي باللقب القاري الأول للفريق إضافة إلى أن يورو 2022 للسيدات كانت البطولة الأهم والأقوى لكرة القدم النسائية في 2022.

وعززت المدربة الهولندية رقما قياسيا كانت تنفرد به فعليا، لأنها ستصبح أول مدربة تتوج بجائزة الفيفا ثلاث مرات؛ حيث فازت بها مرتين سابقتين، وكان هذا في 2017 و2020.

وتمتلك فيجمان سجلا مميزا وقياسيا مع جائزة الفيفا لأفضل مدرب كرة نسائية، كونها الوحيدة التي وصلت إلى القائمة النهائية للمرشحين على الجائزة في ست نسخ؛ فلم تغب فيجمان عن القائمة النهائية لمرشحات الجائزة منذ نسخة 2017.

ودونت فيجمان اسمها بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم النسائية بإنجلترا من خلال قيادتها الفريق للفوز بلقب يورو 2022 بعد الفوز على نظيره الألماني في المباراة النهائية.

ونجحت فيجمان بشكل رائع في بلورة المواهب التي تمتلكها كرة القدم الإنجليزية لتسطع اللاعبات بشكل غير مسبوق، قبل أن يتوج الفريق جهوده باعتلاء منصة التتويج القارية.

وخلال البطولة، سجل المنتخب الإنجليزي 22 هدفا عبر ست مباريات واستقبلت شباكه هدفين فقط؛ كانا في مباراتي الفريق أمام إسبانيا في دور الثمانية وألمانيا في النهائي، حيث انتهت كل من المباراتين لصالح المنتخب الإنجليزي 2 / 1 بعد التمديد لوقت إضافي.

وحققت فيجمان رقما قياسيا مع المنتخب الإنجليزي بالحفاظ على سجل الفريق خاليا من الهزائم على مدار 26 مباراة متتالية منذ توليها المسؤولية في 2021؛ حيث فاز الفريق في 22 مباراة وتعادل في أربع مباريات.

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