الإنجليزية إيرابس تتوج بجائزة أفضل حارسة مرمى في العالم

المصدر: د ب أ

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توجت الإنجليزية ماري إيرابس حارسة مرمى فريق مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي بجائزة أفضل حارسة مرمى في العالم لعام 2022 في استفتاء الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وتسلمت إيرابس الجائزة خلال حفل الفيفا السنوي للإعلان عن جوائز "الأفضل"، والذي أقيم الاثنين بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأحرزت إيرابس الجائزة متفوقة على الألمانية آن كاترين بيرجر حارسة مرمى تشيلسي الإنجليزي والتشيلية كريستياني إندلر حارسة مرمى ليون الفرنسي، واللتين وصلتا معها للقائمة النهائية للمرشحات على الجائزة.

ويأتي تتويج إيرابس (29 عاما) بالجائزة بعد دورها البارز في فوز منتخب بلادها بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2022) ليكون اللقب القاري الأول في تاريخ الفريق.

وساهمت إيرابس في فوز الفريق باللقب بعد مسيرة ناجحة توجتها بالفوز على المنتخب الألماني في المباراة النهائية.

وحافظت إيرابس على نظافة شباكها في أربع من ست مباريات خاضتها بالبطولة، واهتزت شباكها بهدفين فقط على مدار البطولة، وكانا أمام المنتخب الهولندي في دور الثمانية وأمام المنتخب الألماني في النهائي.

كما ساهمت إيرابس في تألق مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي حيث حافظت على نظافة شباكها في 10 من 22 مباراة خاضتها بالمسابقة في الموسم الماضي.

وتفوقت إيرابس على الألمانية بيرجر التي وصلت مع منتخب بلادها لنهائي يورو 2022 وعلى إندلر التي فازت مع ليون بلقبي الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.



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