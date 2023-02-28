البولندي أوليكسي يتوج بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم

المصدر: د ب أ

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توج البولندي مارسين أوليكسي لاعب فريق فارتا بوزنان بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف على مستوى العالم لعام 2022 في استفتاء الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، وذلك عن هدفه في مرمى فريق ستال جيشوف.

وتسلم أوليكسي الجائزة خلال حفل الفيفا السنوي للإعلان عن جوائز "الأفضل"، والذي أقيم اليوم الاثنين بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأحرز أوليكسي الجائزة متفوقا على الفرنسي ديمتري باييه عن هدفه لفريق مارسيليا في مرمى باوك اليوناني، والبرازيلي ريشارليسون عن هدفه لمنتخب بلاده في مرمى صربيا بكأس العالم 2022 في قطر، واللذين وصلا معه للقائمة النهائية للمرشحين على الجائزة.

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