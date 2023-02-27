بايرن ميونخ يحتفل بالذكرى الـ123 لتأسيسه وسط حالة من التفاؤل

المصدر: د ب أ

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احتفل نادي بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم بالذكرى الـ123 لتأسيسه عبر خوض حصة مران مفتوح اليوم الاثنين، بعد 24 ساعة من الفوز على يونيون برلين بثلاثة أهداف دون رد في قمة البوندسليجا.

وظهر الجميع في حالة مزاجية جيدة خلال المران بعدما استعاد بايرن مستواه المعهود في الأوقات الحاسمة وعاد إلى الصدارة بفارق الاهداف عن بوروسيا دورتموند وبفارق ثلاث نقاط عن يونيون برلين.

ونجح النادي البافاري في تصحيح مساره بعد الهزيمة على ملعب بوروسيا مونشجلادباخ 2 /3 في الجولة السابقة، وأبدى أوليفر كان الرئيس التنفيذي للنادي تفاؤله بشأن استمرار مسيرة النجاح خلال الأسابيع الحاسمة من الدوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

وقال كان: "كانت هذه لحظة مهمة في الموسم...ينبغي ان تدب هذه الروح في الفريق الآن ومواصلة الصراع على لقب الدوري الألماني والتحلي بالقوة والتركيز ، لأننا سنكون الآن على موعد مع مباراة مهمة تلو الأخرى، وبايرن دائما ما يجيد التعامل مع هذه اللحظات".

وأكد كان أن الصراع المحتدم على صدارة البوندسليجا، أمر إيجابي لأن هذا يعني أن الفريق عليه أن يقاتل في كل مباراة، مما يجعله على أتم الاستعداد للمهمات الأخرى بما في ذلك دوري أبطال أوروبا، حيث تنتظر الفريق مواجهة صعبة في إياب دور الستة عشر أمام العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان.

وذكر كان أنه "من الجيد عندما تضطر للقتال في كل البطولات، هذا يزيد الضغط".

ويلتقي بايرن يوم السبت المقبل مع شتوتجارت المتعثر، قبل أن يلاقي سان جيرمان يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل سعيا وراء الثأر بعد خسارته في جولة الذهاب بهدف دون رد.

وحذر المهاجم توماس مولر "هي خطوة جيدة لكنها لا تعني أي شيء لمنافسات الأسبوع المقبل، علينا أن نتألق مجددا".



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